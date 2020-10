Segona nit de protestes a Filadèlfia per la mort d'un jove afroamericà a mans de la policia

Filadèlfia ha viscut una segona nit de protestes per reclamar justícia per la mort d'un jove afroamericà a mans de la policia. Durant la manifestació alguns grups han protagonitzat saquejos i aldarulls. El moviment Black Lives Matter es torna a mobilitzar a menys d'una setmana de les eleccions presidencials del 3 de novembre, en què el vot negre pot ser una de les claus per al demòcrata Joe Biden.

Els fets es van produir aquest dilluns quan la policia va disparar a Walter Wallace, de 27 anys, que segons la seva família patia problemes mentals. Els agents asseguren que els va amenaçar amb un ganivet i el cas està sota investigació.

Segons els mitjans locals, la protesta va començar de manera pacífica, amb els manifestants cridant el nom de la víctima i reclamant justícia. Els aldarulls van començar quan van arribar a una comissaria de policia i en paral·lel van començar els saquejos en altres àrees de la ciutat de la costa est dels Estats Units.

La mort del jove va desencadenar una onada d'indignació quan es van fer virals a les xarxes les brutals imatges d'un vídeo gravat amb un mòbil en què es veu com dos agents tirotegen el jove que estava al carrer, a plena llum del dia.

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag