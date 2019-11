Sordmuts en el col·legi dels horrors

El 2009 més de 60 alumnes d'un institut catòlic per a sordmuts situat a la localitat italiana de Verona van denunciar haver patit abusos sexuals per part de religiosos i empleats laics, alguns dels quals seguien exercint al centre educatiu. Per a la justícia italiana era massa tard, ja que el cas havia prescrit a efectes legals. En canvi, no ha sigut així per a la magistratura argentina, que aquesta setmana ha condemnat a més de 40 anys de presó dos sacerdots que treballaven a les seus d'aquest mateix institut catòlic però al país sud-americà. Un d'ells, de nacionalitat italiana, va trobar refugi a Buenos Aires als anys 70 després d'haver sigut assenyalat a Itàlia per exalumnes de l'escola.

Una de les víctimes italianes ha explicat que el 1959 va patir repetits abusos sexuals per part d'una desena de religiosos, entre els quals hi havia un alt prelat. "Em vaig quedar sord als vuit anys, i als nou vaig entrar a l'Institut Provolo, on vaig estudiar fins als 15. Tres mesos després d'ingressar al centre i fins que en vaig marxar vaig ser víctima d'abusos sexuals, i vaig ser sodomitzat i obligat a mantenir relacions amb 16 sacerdots. Va ser una experiència terrible que d'adult m'ha ocasionat greus problemes psicològics", ha relatat a la revista italiana L'Espresso, la primera a destapar el cas, fa una dècada.

Els abusos a l'Institut Provolo, gestionat per sacerdots de la Congregació de la Companyia de Maria, es van prolongar des de la dècada dels 50 fins almenys el 1984, segons els testimonis de les víctimes, algunes de les quals tenen avui més de 70 anys. Els abusadors no només utilitzaven la violència i el maltractament psicològic, sinó que, a més, no ensenyaven als alumnes el llenguatge de signes per impedir que es poguessin comunicar i garantir d'aquesta manera el complet silenci de les víctimes, nens i adolescents sordmuts majoritàriament procedents de famílies humils.

Les primeres denúncies

El 2009 un grup de víctimes italianes van denunciar els abusos a la diòcesi de Verona perquè el cas havia prescrit per a la justícia civil. El successiu procés eclesiàstic va condemnar tres dels 26 acusats, dos dels quals patien aleshores Alzheimer i un tercer havia mort un any abans. De manera paral·lela, la justícia argentina va començar a rebre les primeres denúncies per suposats abusos patits a les seus argentines de l'Institut Provolo. Algunes víctimes van explicar com els religiosos i empleats laics obligaven els menors a desconnectar l'audiòfon a la nit per impedir-los sentir les tortures a què sotmetien els seus companys.

El 2016 van ser arrestats els sacerdots Horacio Corbacho i Nicola Corradi juntament amb un jardiner del centre situat a la província argentina de Mendoza, Armando Gómez. Tots tres van ser condemnats aquesta setmana a 42, 45 i 18 anys de presó, respectivament.

Corradi, el religiós de més jerarquia a l'institut, havia treballat al Provolo de Verona fins al 1969. Quan va arribar a l'Argentina el 1970 ja comptava amb un llarg historial d'acusacions d'abusos. Com ell, molts altres religiosos italians sospitosos d'abusar de menors van ser obligats a abandonar Itàlia i van recalar al país sud-americà. Era una pràctica habitual de la direcció de l'Institut Provolo, que durant anys es va limitar a transferir d'una seu a una altra els presumptes abusadors.

Un altre sacerdot italià, Eliseo Primati, acusat de violència sexual agreujada i corrupció de menors per la justícia argentina va aconseguir fugir del país sud-americà. Una recent investigació de la revista L'Espresso va revelar que Primati es refugiava a Verona, a la mateixa seu de l'Institut Provolo, on tenia protecció i un allotjament privat. Els magistrats argentins van presentar a l'octubre una sol·licitud d'extradició que va ser rebutjada per les autoritats italianes.

Mentre a l'Argentina se celebra una sentència històrica, les víctimes a Itàlia denuncien la desídia amb què les autoritats de país han tractat el cas i anuncien accions legals. Francesco Zanardi, president de la Xarxa Italiana de Supervivents d'Abús Eclesiàstic, ha avançat a l'ARA que l'associació denunciarà l'Institut Provolo per responsabilitat penal per omissió per haver encobert presumptament els abusos comesos per un dels seus empleats, el sacerdot Nicola Corradi.

"Veure 45 anys de condemna per pedofília és fantàstic perquè a Itàlia el màxim són 13, i les víctimes, fins i tot si guanyen el procés, no reben ajudes de l'estat", assegura Zanardi. "Mentre l'Argentina condemna, Itàlia absol", lamenta.