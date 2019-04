Sri Lanka atribueix els atemptats a islamistes locals amb connexions internacionals

El govern singalès ja té un sospitós de la cadena d'atemptats que ahir van causar més de 290 morts i 500 ferits en esglésies i hotels de luxe malgrat que ningú se n'ha atribuït l'autoria més de 24 hores després que el Diumenge de Resurrecció es tenyís de sang. Es tracta del National Thowheeth Jama'ath (NTJ), un grup local de jihadistes que, segons un portaveu oficial, va comptar amb suport exterior per a l'operació simultània i planificada que ha produït la pitjor massacre a Sri Lanka d'ençà del final de la guerra civil. L'executiu que presideix Maithripala Sirisena sosté que sense ajuda exterior els terroristes no haguessin tingut èxit a l'hora d'atemptar contra tres esglésies i tres establiments turístics: "No creiem que aquests atacs hagin estat fets per persones d'aquest país. Hi va haver una xarxa internacional sense la qual no es podrien haver aconseguit aquests atacs".

L'NTJ era fins ara un grup conegut només a l'interior de les fronteres del país perquè s'havia dedicat a atacar estàtues budistes l'any 2016. Fa 10 dies, l'11 d'abril, la intel·ligència de Sri Lanka havia rebut informacions sobre possibles atacs d'aquest petit grup, però el govern va desestimar l'amenaça, com ha reconegut el primer ministre, Ranil Wickremesinghe, que va lamentar que no es prenguessin les "precaucions adequades".

Mentre les investigacions sobre els atemptats continuen, el país es troba sota el màxim nivell d'alerta. La policia ha localitzat 87 detonadors de bomba a la gran estació d'autobusos de la capital de l'illa, Colombo, i ha desactivat una bomba a l'aeroport de la ciutat. Els artificiers no han pogut evitar que esclatés un artefacte que han trobat en una furgoneta, a prop d'una de les esglésies de la capital que va ser atacada, sense que se sàpiga encara si ha provocat víctimes.

La policia treballa amb la hipòtesi que els atacs simultanis els van perpetrar almenys set terroristes suïcides, que es van immolar enmig de la multitud de fidels catòlics que omplien les esglésies i als hotels en què els clients estaven a punt d'esmorzar.

De moment la policia ha detingut 24 persones, totes singaleses, arran dels escorcolls practicats en diverses zones del país.