El Suprem decreta que la meitat d'Oklahoma pertany a les tribus nadiues

Sentència històrica per a les tribus nadiues nord-americanes. El Tribunal Suprem va dictar ahir que gairebé la meitat del territori de l'estat d'Oklahoma pertany als indis, pobladors originaris de la zona, tal com els va prometre el govern dels Estats Units en un acord del segle XIX. Ara bé, la decisió serveix per exonerar un home de la condemna que li havia imposat la justícia de l'estat per violar una nena de 4 anys.

En un veredicte aprovat per 5 contra 4, en què un dels jutges conservadors s'ha sumat als liberals, el cas de Jimcy McGirt, que ara té 71 anys i va ser condemnat el 1997 a mil anys de presó per aquella violació, ha sigut declarat nul perquè els fets van passar dins del territori de la reserva i, per tant, fora de la jurisdicció de l'estat. Amb tot, un tribunal federal sí que podria jutjar-lo.

La decisió del tribunal reconeix per primera vegada que bona part de l'est d'Oklahoma, on viu la nació Muscogee, o Creek, forma part de la reserva. Però la zona afectada per la decisió del Suprem va més enllà i engloba territoris de les cinc tribus que poblen l'estat: els Creek, els Cherokee, els Chickasaw, els Choctaw i els Seminole.

L'àrea que, segons el Suprem, està sota jurisdicció de les tribus indígenes està habitada per 1,8 milions de persones, un 15% de les quals són nadiues nord-americanes, i inclou fins i tot la ciutat de Tulsa, que amb 400.000 habitants és la segona més gran de l'estat. La decisió es basa en l'acord del govern dels Estats Units que va seguir el desplaçament forçat de milers de nadius nord-americans que van ser reubicats a Oklahoma després dels fets coneguts històricament com "el camí de llàgrimes" ( the trail of tears). El govern els va obligar a marxat però els va prometre que els terrenys on s'assentarien a Oklahoma serien seus a perpetuïtat.

"Avui se'ns pregunta si la terra que aquells tractats van prometre segueixen sent reserva índia a efectes de la llei criminal federal. Atès que el Congrés no ha determinat el contrari, nosaltres mantenim el govern fidel a la seva paraula", argumenta en el veredicte el jutge conservador Neil Gorsuch per explicar el seu vot al costat dels quatre liberals.

La sentència anul·la la condemna de Jimcy McGuirt, un membre de la nació Seminole que porta vint anys a la presó per haver violat una nena de 4 anys el 1997, un crim que no nega però que havia recorregut al·legant que no havia de ser jutjat per un tribunal estatal sinó federal, perquè els fets van passar en territori de la reserva dels Creek.

Ara, després d'aquesta sentència històrica, les cinc tribus d'Oklahoma van fer una declaració conjunta per explicar que estaven fent "progressos substancials" cap a un acord per instaurar una jurisdicció compartida que presentarien al govern federal, segons Reuters. El fet de pertànyer legalment a la reserva fa que aquests territoris, a més, estiguin exempts d'alguns impostos estatals, a més d'obrir la porta a tots els que hi han estat condemnats per tribunals estatals a recórrer ara aquelles sentències. Les tribus poden obtenir, a més, més poder per autogovernar-se i per regular la venda d'alcohol i les sales de joc, per exemple.