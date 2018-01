Tercera dimissió d'un ministre del Perú en menys d'un mes

Les conseqüències del cas Odebrecht i l' indult a l'expresident Alberto Fujimori estan provocant una crisi interna en el govern del Perú. El ministre de Defensa, Jorge Nieto, va renunciar al càrrec aquest dimecres, just unes setmanes després de les dimissions dels ministres de Cultura, Salvador de Solar, i de l'Interior, Carlos Basombrío, a finals de l'any passat.

Segons publica el diari local 'El Comercio', el fins ara ministre de Defensa va manifestar la seva intenció de dimitir el 23 de desembre, just un dia abans que el president del país, Pedro Pablo Kuczynski, anunciés l'indult per a l'expresident Alberto Fujimori. No obstant això, la renúncia de Jorge Nieto no s'ha concretat fins avui.

La dimissió de Nieto, que ocupava el càrrec des del 5 de desembre del 2016, arriba uns dies abans de l'anunci del nou gabinet que presentarà la primera ministra i segona vicepresidenta del país, Mercedes Aráoz. Un nou gabinet que l'actual president del Perú va anomenar com el de la "reconciliació", tot i la convulsa situació política que viu el país. De fet, des de l'arribada de Kuczynski a la presidència del Perú, el juliol del 2016, hi ha hagut fins a 14 canvis en el consell de ministres.

Allau de dimissions

El ministre de Defensa, Mariano González, va renunciar al càrrec després d'admetre que mantenia una relació sentimental amb la seva assessora. Més tard va ser el titular d'Educació, Jaime Saavedra, qui va abandonar el seu lloc per un presumpte cas de corrupció. Tots dos l'any 2016.

L'any 2017, el responsable del ministeri de Transport i Comunicacions, Martín Vizcarra, i el de la cartera d'Economia i Finances, Alfredo Thorne, també van sortir del consell de ministres pel fracàs en la construcció de l'aeroport del Chinchero, prop de la ciutat de Cusco.

D'altra banda, Ana María Romero-Lozada, dirigent de la cartera ministerial de la Dona i les Poblacions Vulnerables, i Gonzalo Tamayo, d'Energia i Mines, van ser reemplaçats el mes de setembre de l'any passat, segons indica 'El Comercio'.

Finalment, l'ex primer ministre Fernando Zavala va abandonar el càrrec després de presentar una moció de confiança que no va rebre el suport del Parlament. La seva sortida del consell de ministres també va suposar el canvi de quatre ministres més.