Theresa May evita una derrota clau després d'amenaçar els rebels 'tories' pro-UE amb una moció de confiança

La primera ministra Theresa May ha evitat aquest dimarts a última hora una derrota clau en la llei que regularà el comerç internacional del Regne Unit després del Brexit. Per una majoria de només sis diputats, Downing Street ha superat una esmena presentada per un parlamentari conservador que hauria obligat l'executiu a continuar associat amb alguna mena d'unió duanera a la Unió Europea (UE) si abans de fer oficial el divorci, el març de l'any vinent, Londres i Brussel·les no pacten un acord de lliure comerç que eviti la imposició de taxes per als béns de consum que circulin en tots dos sentits.

La importància de guanyar la votació era tan rellevant que el cap de files del Partit Conservador a la Cambra dels Comuns, Julian Smith, ha arribat a amenaçar el sector més pro-UE dels 'tories' de presentar demà, dimecres, una moció de confiança. L'arriscada maniobra –que hauria pogut desfermar una disputa pel lideratge i finalment unes eleccions generals– i el pas enrere final d'alguns pro-EU fan palès que el govern té molta més por de la força dels radicals 'brexiters' que no pas dels favorables a quedar-se tan a la vora com sigui possible de la Unió Europea. De fet, finalment els parlamentaris conservadors pro-EU rebels només han sigut dotze, mentre que els radicals són més de quaranta.

Amb tot, perquè el govern hagi pogut sortir-ne ben parat ha resultat fonamental que quatre diputats laboristes hi hagin votat a favor, de manera que han inclinat la balança 307 a 301, en contra de l'esmena.

Van ser, precisament, els radicals 'brexiters' els que aquest dilluns van doblegar la voluntat del govern obligant-lo a acceptar un seguit d'esmenes a la llei de duanes del post-Brexit que, a la pràctica, liquiden el pla d'un trencament suau amb la UE presentat fa deu dies pel govern de Theresa May.

La divisió dels conservadors s'agreuja

John Major creu legítim celebrar un segon referèndum

El debat previ a la votació d'aquesta tarda, però, ha evidenciat, més que mai, la divisió dins del partit sobre el Brexit. Hi ha hagut durs intercanvis de posicions sobre la pertinença o no a una unió duanera que s'hauria de pactar amb la UE, però han sigut més entre els mateixos conservadors que no pas entre la bancada del govern i l'oposició. La divisió entre els 'tories' també s'ha posat de manifest quan en la votació d'una altra esmena de la llei de comerç, relativa a la pertinença o no a l'Agència Europea de Medicaments, el govern ha sortit derrotat per un marge de 304 a 301 vots. El Regne Unit l'haurà de pactar ara amb la UE, encara que en perdrà la seu després del Brexit.

El setge al govern de Theresa May continua, però. En aquest sentit, qui ho ha expressat aquest dimarts amb tots els ets i uts ha sigut l'ex primer ministre conservador John Major, en una entrevista a ITV News. Major ha qualificat els 'brexiters' radicals de "fanàtics", i els considera molt més perillosos que els euroescèptics a què ell va haver de fer front durant el seu mandat, entre 1990 i 1997. D'altra banda, Major s'ha sumat avui a les veus del seu partit que creuen legítim celebrar un segon referèndum. Una crida que s'ha accentuat avui després que la comissió electoral sancionés la campanya oficial del Brexit, Leave, amb una multa de gairebé 70.000 euros per haver superat el límit de despesa permès per a la campanya.