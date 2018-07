Els ‘brexiters’ radicals liquiden el pla de May de Brexit suau

Theresa May va d’humiliació en humiliació. Després de la infligida pel president nord-americà la setmana passada -que va menystenir el pla de Brexit suau acordat pel seu govern- i la dimissió de nou càrrecs de l’executiu i del partit -entre altres, els ministres del Brexit i d’Exteriors, David Davis i Boris Johnson-, ahir va haver d’empassar-se’n una més. La dels diputats de l’ala més antieuropeista dels conservadors. El grup que lidera el radical Jacob Ress-Mogg va presentar quatre esmenes a la llei que haurà de regular la funció duanera en el post-Brexit, una de les quals liquida, a la pràctica, el pla establert. El pla previst facultava el departament del Tresor a recaptar impostos sobre els béns de consum que passessin pel país amb destí final a la Unió. En virtut de l’esmena, si mai s’arriba a signar un acord amb Brussel·les, la llei, aprovada ahir, hauria d’incloure una clàusula recíproca. Ress-Mogg i els rebels van amenaçar de tombar-la si no s’hi incloïa la proposta. Una operació guanyadora, que en tots dos casos liquida el pla de Chequers, com es coneix la proposta de Brexit suau, pel nom de la residència oficial de camp de la premier on es va signar.

Segon referèndum

Per als laboristes i els conservadors pro UE, la capitulació de May prova que el govern és en mans del sector tory extremista, partidaris d’un trencament net amb la UE. En resposta a l’acció, ahir els conservadorspro Unió amenaçaven amb una revolta, amb la qual intentarien lligar el govern a una unió duanera amb els 27. D’altra banda, també ahir, per primer cop dues veus molt rellevants del partit de May van demanar un segon referèndum: l’exministra d’Educació Justine Greening i l’ex fiscal general Dominic Grieve.