Timochenko serà el candidat presidencial de les FARC en les eleccions presidencials del 2018

El líder màxim de les antigues FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, àlies 'Timochenko', serà el candidat presidencial del partit Força Alternativa Revolucionària del Comú (partit en què ha derivat la guerrilla) en les eleccions de l'any 2018, segons ha anunciat avui el seu partit.

"Anunciem que el nostre candidat a la presidència de la República serà Rodrigo Londoño Echeverri, 'Timochenko', que estarà acompanyat d'Imelda Daza com a vicepresidenta", ha dit en una roda de premsa a Bogotà el número 2 del partit FARC, Luciano Marín Arango, àlies 'Iván Márquez'.

Marín ha afegit que a partir d'avui la seva formació entra "de ple en la contesa política del 2018 amb candidats propis per a la Presidència i el Congrés de la República".

Daza, que va integrar el partit d'esquerres Unió Patriòtica i va estar exiliada a Suècia durant més de 20 anys, forma part des de l'any passat del moviment polític Veus de Pau, lligat a les FARC i que ha exercit com el seu representant al Congrés colombià.

Les eleccions per renovar tot el Senat i la cambra de representants se celebraran el març del 2018, mentre que la primera volta de les presidencials tindran lloc al maig.

Márquez ha explicat que també inscriurà representants de les FARC al Senat i a la cambra baixa, que, en cas de ser elegits, s'hauran de sumar als 10 escons a què tenen dret les FARC durant els pròxims vuit anys segons l'acord de pau.

Els candidats al Senat seran el mateix Márquez, Jorge Torres (àlies 'Pablo Catatumbo'), Julián Gall ('Carlos Antonio Lozada'), Judith Simanca ('Victoria Sandino'), Sandra Ramírez i Benkos Biojo.

Per a la cambra baixa hi postularan aspirants per a Bogotà i els departaments d'Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico i Santander, mentre que per a les altres regions del país les FARC donaran suport a "candidats de convergència social i democràtica compromesos programàticament amb la implantació dels acords i les necessitats socials populars", ha dit.

Márquez ha afirmat que les FARC tindran representació electoral pròpia com a alternativa als polítics tradicionals del país.

Segons l'exguerriller, amb les candidatures pròpies, el seu partit espera "acabar amb la corrupció que empobreix el país" i, alhora, "exigeix una reorientació del model econòmic que permeti la recuperació de la capacitat productiva i l'atenció de les necessitats més urgents de la població en matèria de salut, habitatge, seguretat social, educació i cultura".

El 24 de novembre del 2016 el govern de Juan Manuel Santos i les Forces Revolucionàries Armades de Colòmbia (FARC) van signar a Bogotà un acord de pau que va posar fi a més de 50 anys de conflicte armat al país sud-americà.