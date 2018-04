Tiroteig a la seu de Youtube, a Califòrnia

La policia ha activat un massiu dispositiu d'emergència davant un possible home armat que hauria sigut l'autor d'un tiroteig, a la seu de Youtube a San Bruno (Califòrnia). La policia de la ciutat situada al sud de San Francisco ha demanat a la gent que es mantingui fora de la zona, a través de Twitter.

Police activity at 901 Cherry Ave, please stay out of the area. pic.twitter.com/H6iAj0g7ra

"Nosaltres estàvem asseguts en una reunió i hem sentit gent corrent perquè el terra estava tremolant. Primer hem pensat que era un terratrèmol", ha dit el director de Producte de Youtube, Todd Sherman.

We were sitting in a meeting and then we heard people running because it was rumbling the floor. First thought was earthquake. https://t.co/gmolQmRXm1