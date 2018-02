Una vintena de ferits en un tiroteig en un institut de Florida

Almenys 20 persones han resultat ferides aquest dimecres quan un home armat ha obert foc en una escola secundària de Florida, segons informen els mitjans locals. Cap a les 2.30 de la tarda, hora local (8.30 a Catalunya), la direcció l'institut de Parkland, a uns 70 quilòmetres al nord de Miami) ha donat l'alerta i cotxes patrulla de la policia i equips mèdics s'han personat al centre.



El xèrif del comtat ha confirmat que hi ha "víctimes" però sense concretar ni l'estat, la identitat o la xifra. L'agent aconsella evitar el centre, des d'on, surten estudiants corrents fugint dels trets.

#BSO is working a developing incident regarding a report of active shooter located at 5901 Pine Island Rd, Parkland. Here's what we know so far: deputies are responding to reports of a shooting at Stoneman Douglas High. There are reports of victims. PIO will be on scene 3:15pm.