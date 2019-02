Tots els vaixells d’ONGs de rescat estan bloquejats

Itàlia va bloquejar ahir el vaixell de rescat de l’ONG alemanya Sea-Watch, que dijous havia desembarcat 47 nàufrags al port de Catània després de dotze dies esperant en alta mar que algun estat els oferís un port segur. Les autoritats italianes comuniquen una sèrie d’“irregularitats relatives a la seguretat en la navegació i al respecte de la normativa sobre protecció del medi ambient marí”, sense més detalls. D’aquesta manera, ara ja no queda cap vaixell humanitari operatiu a la ruta migratòria més letal del món: el Mediterrani central.

El bloqueig administratiu del Sea-Watch 3 és el mateix que va imposar el ministeri de l’Interior italià, dirigit per l’ultradretà Matteo Salvini, per paralitzar al port de Marsella l’ Aquarius, el vaixell operat per SOS Mediterranée i Metges Sense Fronteres. I la mateixa estratègia que ha seguit el govern de Pedro Sánchez amb l’ Open Arms, que porta 25 dies bloquejat al port de Barcelona perquè el capità marítim, que depèn del ministeri de Foment, els ha negat el despatx, el permís administratiu per navegar a la zona de rescat entre Líbia i Itàlia.

“Apagada informativa i humanitària”

L’ONG badalonina va acusar ahir el govern espanyol d’imposar “una apagada informativa i humanitària” al Mediterrani. També l’ Aita Mari,un vaixell de rescat impulsat per diverses entitats del País Basc, ha vist denegada per l’Estat l’autorització per encaminar-se al Mediterrani central.

Des de l’agost del 2017 el Iuventa, de l’ONG alemanya Jugend Rettet, està confiscat per la justícia italiana. El juny del 2018 Malta va bloquejar el vaixell Lifeline, també alemany. Només resisteixen el vaixell de l’alemanya Sea-Eye, que es prepara al port de Palma per tornar a la zona de rescat, i el Mediterranea, impulsat per una plataforma d’entitats italianes, ara en operacions de manteniment. SOS Mediterranée va anunciar que llogaria un nou vaixell a principis d’aquest any.

Segons denunciava fa uns dies l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Refugiats, el 2018 van morir almenys sis persones cada dia intentant arribar a Europa en barcasses precàries perquè no tenien vies legals i segures d’accés al continent.