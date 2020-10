Trump i Biden contraposen dues visions antagòniques en un debat civilitzat

Per a qui cregui en els miracles, els Estats Units n'han viscut un aquesta matinada. Donald Trump i Joe Biden, president i aspirant a la presidència, han debatut. Sí, han contrastat dues visions antagòniques de la realitat i els torns de paraula s'han respectat. Hauria estat fantàstic que, a més de tot això -que no és poc venint d'on veníem-, Trump hagués revelat plans de cara al seu segon mandat tal com ha fet Biden sobre la seva hipotètica presidència. El cara a cara ha servit, aquest cop sí, per treure conclusions sobre alguna cosa més que les seves personalitats i la seva educació. Per això, ha estat clau que Trump hagi evitat l'exercici de bullying a Biden de fa tres setmanes.

Sent realistes, el que podria semblar un miracle ha estat, en realitat, producte de la necessitat. Quan falten menys de dues setmanes per al 3 de novembre, les enquestes assenyalen a Trump el camí de sortida de la Casa Blanca, i els seus assessors li havien pregat que, sisplau, guardés les formes i deixés parlar el seu rival. La seva esperança era que el demòcrata, poc dotat en l'oratòria, caigués en el seu propi parany. Però Biden ha estat sòlid, encara que en ocasions ha semblat dubitatiu davant d'un atac recurrent de Trump: que Biden porta tota una vida en política i que, per tant, ¿com és possible que no hagi fet abans tot el que promet ara?

Aquesta línia d'atac ha estat potser més efectiva que la que li tenia preparada i anunciada des de feia dies. Trump ha intentat vincular Biden amb un suposat cobrament de comissions vinculades a diferents negocis que un dels seus fills, Hunter Biden, va fer tant a la Xina com a Ucraïna durant els seus anys de vicepresident amb Obama. Una trama no provada, alimentada recentment per un tabloide novaiorquès i amplificada pels mitjans afins al president, davant la qual Biden s'ha defensat: "No he rebut en la meva vida ni un sol cèntim amb origen a l'estranger".

El demòcrata, al contraatac, li ha plantat a la cara a Trump la investigació del New York Times segons la qual el president ha pagat més impostos a la Xina que als Estats Units en els últims anys. També li ha retret que segueixi sense mostrar la seva declaració de la renda. Dues hores abans del debat, la campanya de Trump ha organitzat la compareixença davant la premsa d'un suposat excol·laborador del fill de Biden. Ha presentat tres telèfons mòbils que, ha assegurat, contenen la prova del delicte. Però no els ha encès.

La gestió que Donald Trump ha fet de la pandèmia ha ocupat els primers minuts del debat. "M'han felicitat els presidents de molts països pel que hem estat capaços de fer", ha dit el republicà. Joe Biden, per la seva banda, ha anticipat un "hivern fosc" que el president ha negat aferrant-se a unes vacunes que estaran a punt "a finals d'any". Setmanes enrere, però, va arribar a preveure que ho estarien abans de les eleccions. Els experts auguren que, com a molt aviat, estaran a disposició de tots els ciutadans al segon trimestre del 2021.

Els nens migrants separats de les famílies

Un dels temes amb què Joe Biden ha aconseguit posar més a la defensiva Donald Trump ha estat l'apartat de la immigració. Aquesta setmana s'ha sabut que 545 dels menors immigrants separats de les seves famílies durant els primers dos anys de mandat de Trump no han pogut ser reubicats amb els pares. El president ha defensat que "van arribar aquí amb coiots i [al costat de] moltes males persones". L'exvicepresident l'ha corregit: "Els nens van venir amb els seus pares". Per a Biden, la situació dels menors és "criminal". Per a Trump, però, "reben molt bon tracte".

El demòcrata ha promès que una de les seves primeres accions en cas de ser president serà obrir un procés d'adquisició de la ciutadania per als onze milions d'indocumentats que viuen al país i també per als coneguts com a dreamers, un grup d'uns 700.000 residents legals que van arribar al país irregularment al costat dels seus pares quan eren menors d'edat. Trump, per la seva banda, ha insistit en el retrat denigrant dels immigrants i fins i tot s'ha mofat d'aquells que sol·liciten asil als Estats Units i es presenten a les seves cites amb els tribunals. Només compleixen la llei "els que tenen un quocient intel·lectual més baix", ha dit.

Visions oposades també en matèria de racisme i de medi ambient. Biden ha simpatitzat amb la comunitat afroamericana i les seves denúncies d'excessos policials. Donald Trump, per la seva banda, ha tornat a repetir la idea que "ningú ha fet més per la comunitat negra" que ell, amb la "possible excepció", ha apuntat, d'Abraham Lincoln, que va abolir l'esclavitud. Per a Biden, el futur passa per una "transició" cap a l'economia verda. Trump ha intentat fer un gran escàndol de la declaració de Biden que no subvencionarà la indústria del petroli.