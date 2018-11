Trump colla l'Iran amb més sancions, ara contra el petroli

Els Estats Units han posat en marxa la matinada d'aquest dilluns la segona onada de sancions contra l'Iran, que qualifiquen com "les més dures" que s'han aplicat mai contra l'economia persa. És la política del president Donald Trump, que el maig es va retirar de l'acord nuclear amb Teheran signat el 2015 per les grans potències del planeta, inclòs el govern de Barack Obama, per garantir que el règim dels aiatol·làs no fes un ús militar de la tecnologia nuclear. Si a l'agost Washington va bloquejar les transaccions financeres i el sector automobilístic, ara ataca el petroli, amb l'objectiu d'obligar l'Iran a negociar la fi dels programes energètics i de desenvolupament de míssils balístics, així com la fi del suport als seus aliats al Pròxim Orient: Hamàs, Hezbollah, el règim de Baixar al-Assad i els xiïtes del Iemen.

L'Iran és el tercer exportador mundial de petroli, i es va deslliurar de les sancions internacionals pel seu programa nuclear a principis del 2016, en el marc de l'acord de Viena de juliol del 2015, perquè va acceptar revisar a la baixa el seu programa d'enriquiment d'urani, que en moltes capitals es veia com un pla per desenvolupar armament atòmic. Però Trump, d'acord amb Israel, considera que l'acord no proporciona prou garanties, mentre que la resta de signants (Alemanya, França, el Regne Unit, Rússia i la Xina) el ratifiquen.

El secretari d'Estat nord-americà, Mike Pompeo, ha d'explicar aquest dilluns al migdia, hora catalana, en què consisteixen les noves sancions. Ja s'ha avançat que vuit països que són grans importadors de petroli iranià quedaran exempts del càstig de Washington, entre els quals hi ha la Xina, l'Índia, Corea del Sud, el Japó i Turquia.

Quan falten dos dies per a les eleccions de mig mandat als Estats Units, Donald Trump s'ha vantat d'haver domesticat l'Iran, que defineix com un estat d'intencions "diabòliques". En un míting a Chattanooga ha dit: "L'Iran és un país molt diferent des que vaig assumir les meves funcions: aleshores volien apoderar-se de tot el Pròxim Orient i ara en tenen prou amb sobreviure".

La resposta de Rouhani

En resposta a les sancions, el president iranià, Hassan Rouhani, ha assegurat en un discurs televisat que Teheran "les esquivarà amb orgull", i ha dit que són "injustes i contràries al dret internacional".

Les noves sancions han coincidit amb la commemoració de la presa d'ostatges a l'ambaixada nord-americana de Teheran, el 4 de novembre de 1979, en el marc de la Revolució Islàmica contra el règim del Xa, aliat de Washington. Milers de persones han sortit al carrer en diverses ciutats del país al crit de "mort a Amèrica".

La UE crida al multilateralisme

El comissari europeu d'afers econòmics, Pierre Moscovici, ha reiterat que la UE ha de continuar defensant "una visió del món multilateralista, pacífica, que no està en la lògica de les sancions ni tampoc en la proteccionista". En declaracions a la cadena France Info ha repetit que "Europa no té la mateix posició que els Estats Units" i que l'acord de Viena ha fet que el programa nuclear militar iranià "efectivament estigui en retrocés".