Trump demana a May que es preocupi pel terrorisme islàmic al seu territori i no pels missatges d'ell a Twitter

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat a la primera ministra britànica, Theresa May, que deixi de criticar els continguts que ell comparteix a les xarxes socials i que se centri a combatre el terrorisme que hi ha al Regne Unit. "Theresa May, no et preocupis per mi, preocupa't pel destructiu terrorisme radical islàmic que té lloc dins del Regne Unit. Nosaltres estem bé!", va dir ahir Trump en un missatge en el seu compte de Twitter.

. @Theresa_May, don’t focus on me, focus on the destructive Radical Islamic Terrorism that is taking place within the United Kingdom. We are doing just fine! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de novembre de 2017

Aquesta disputa dialèctica va començar dimecres després que el president nord-americà difongués en aquesta xarxa social tres vídeos de Jayda Fredens, representant del partit d'ultradreta Britain First. Uns vídeos en els quals Fredens acusava els musulmans de cometre actes com la pallissa que un jove immigrant va clavar a un noi holandès, la destrucció de símbols cristians i l'assassinat d'una persona a mans d'una torba. El primer vídeo va demostrar-se fals i els altres dos van ser comesos al Pròxim Orient per radicals, no pas per ciutadans musulmans a Occident.

Tot i que Trump va creure que tots tres vídeos eren autèntics -no són els únics d'aquesta mena publicats per l'ultra britànica-, les autoritats holandeses van desacreditar la primera gravació en assegurar que els joves que apareixen a les imatges són tots dos ciutadans holandesos.

Un "error" sense més conseqüències

Les autoritats britàniques van mostrar aquest dimecres la seva indignació pels fets. La primera ministra del Regne Unit, Theresa May, va considerar que l'actuació de Trump al compartir aquests vídeos va ser un "error" del president nord-americà.

Un portaveu de Downing Street va afegir que els britànics rebutgen "de forma aclaparant" la retòrica plena de prejudicis de la ultradreta. Aquesta mateixa font va assegurar que els valors del país estan centrats en "la decència, la tolerància i el respecte".

A les declaracions d'ahir cal afegir-hi les que ha fet aquest dijous la ministra britànica d'Interior, Amber Rudd, després de conèixer la resposta de Donald Trump. Durant una sessió al Parlament, Rudd ha afirmat que el seu govern "no tolerarà cap grup que propagui l'odi".

Encara que la ministra d'Interior ha tornat a qualificar com a "error" l'actuació del president nord-americà, també ha destacat la "valuosa" relació existent entre el seu país i els Estats Units.

Segons Downing Street l'incident no altera els plans d'una visita d'estat de Donald Trump al Regne Unit, un viatge que s'espera per als pròxims mesos però que encara no té una data fixada al calendari.