Trump qualifica de "noticies falses" l'entrevista amb què humiliava a Theresa May a 'The Sun'

Theresa May ha acotat el cap i ha preferit ignorar la humiliació pública i duríssima que el president nord-americà, Donald Trump, li ha infligit aquest divendres en una entrevista a 'The Sun', en què assegurava que el Brexit suau que May persegueix podria "matar" la possibilitat d'un acord de lliure comerç entre els Estats Units i el Regne Unit, una vegada es formalitzi la sortida de Londres de la Unió Europea (UE). Per la seva banda, Trump ha parlat de "notícies falses", perquè la versió publicada pel diari del grup Murdoch no incloïa els "comentaris positius" que havia fet sobre May.

De fet, Trump ha interactuat amb el periodista de The Sun, preguntant-li directament si no havia dit "coses maques" de Theresa May. El cap de política del diari li ha contesta: "Sí, i les he dit." "A on, a Internet", ha continuat Trump. I ha aprofitat per elogiar un cop més May: "És una autèntica professional. Quan ens he vist aquest matí, li he dit: «em vull disculpar, perquè he dit de tu coses molt positives.» I ella ha contestat: «Oh, no et preocupis, només és la premsa.»

En la conferència de premsa conjunta que els dos mandataris han celebrat aquesta tarda de divendres a Chequers –la residència de camps de la 'premier'–, May ha destacat que han acordat "perseguir" l'esmentat acord de comerç i que "el pla aprovat a Chequers la setmana passada" ho farà possible. Justament el contrari del que Trump afirmava a 'The Sun'. En aquest sentit, Trump s'ha limitat a assegurar: "El que faci el Regne Unit ens estarà bé. Però assegureu-vos –li ha advertit a May– que podeu comerciar amb nosaltres." Trump ha aprofitat per atacar la Unió Europea, que "ens tracta molt malament, perquè no tenim un tracte just ara amb la Unió. La Unió tracta els Estats Units horriblement i això ha de canviar. I si no canvia, pagaran un preu molt elevat i ells saben quin preu serà. Els ens imposen unes tarifes [duaneres] molt més elevades que nosaltres. L'any passat vam perdre 151.000 milions de dòlars."

Trump també ha estat interrogat sobre els punts de vista exposats quant a l'emigració, Trump no ha utilitzat cap subterfugi en aquesta ocasió. S'hi ha refermat: "L'emigració ha estat molt negativa per a Europa." May, tímidament, ha assegurat que el Regne Unit està orgullós de la seva història "d'acceptar la immigració".

Tot plegat, tant la intervenció de May com la de Trump, un perfecte exemple d'hipocresia o, potser, de diplomàcia. O de totes dues coses, un excés d'elogis desmesurats d'un cap a l'altre. Així, a Trump li ha faltat temps per qualificar May "d'increïble dona, que està fent una feina magnífica. I haig de dir que he conegut Theresa May molt millor en dos dies que en el passat any i mig." I ha insistit en què és una "dona fabulosa que està fent una feina magnífica".

Malgrat això, el mal contra May sembla fet i el to emprat per Trump, més enllà del 'lovey-dovey' xou, deixava entreveure un punt de preocupació sobre el rumb que pot prendre el Brexit. Quant a May, sensació d'alleujament, perquè el president nord-americà no ha insistit en les seves crítiques. Ras i curt, un espectacle cent per cent Trump, amb Theresa May fent d'acompanyant, en què no ha faltat la invectiva contra el periodista de la CNN. "No admeto preguntes de la CNN, això són notícies falses, anem amb Fox News", la cadena d'ultradreta que li dona suport incondicional.