El nou pla del Brexit, impracticable

El nou pla per donar forma al Brexit -i a la relació comercial futura entre Londres i Brussel·les- que avui presentarà al seu govern la premier Theresa May neix molt tocat abans de veure la llum oficialment.

El ministre britànic del Brexit, David Davis, va enviar dimecres a May una carta, difosa ahir pel Daily Telegraph, advertint-li que el nou pla és impracticable i que la Unió Europea (UE) no l’acceptaria. Però aquest no és l’únic problema a què May s’enfronta. El que la primera ministra britànica anomena “tercera via” del Brexit difícilment serà païda pels membres del seu gabinet que volen un trencament net amb la UE i amb qualsevol forma d’unió duanera que sotmeti el Regne Unit a la jurisdicció del Tribunal Europeu de Justícia o a les regulacions comunitàries per als estàndards de fabricació de béns de consum.

Meditació a la casa de camp

Però això, justament, és part del que May presentarà aquest matí en una reunió que tindrà lloc a la seva residència oficial al camp, Chequers, en un intent quasi desesperat que l’entorn de relaxació prevacacional de la finca del comtat de Buckingham, a cent quilòmetres a l’oest de Londres, ajudi els participants a oblidar-se dels ganivets que habitualment es llancen uns - remainers (pro-UE)- i altres - brexiters (anti-UE)-, i que això faci viable l’acord entre interessos del tot oposats.

A grans trets, amb la nova proposta la primera ministra vol convèncer tot el seu govern que la millor solució per a un acord comercial amb la Unió és el que ha anomenat facilitated customs arrangement (disposició duanera facilitada).

La iniciativa implica dos aspectes clau. Primer, que el Regne Unit recaptarà les taxes dels béns de consum que arribin al país en trànsit cap a la UE. En teoria, Londres podria establir els seus propis impostos sobre els béns de consum -línia vermella dels brexiters- i alhora signar acords comercials amb la resta del món. El fonament d’aquesta proposta es basa en l’ús de tecnologia intel·ligent que, en teoria, permetria identificar els béns que es queden al Regne Unit i els que segueixen cap a la UE. A la frontera britànica s’establirien dos règims tarifaris, però Londres hauria de liquidar taxes a Brussel·les, cosa que refusen totalment els brexiters.

El segon aspecte clau del pla és la coneguda com a regulació alineada, és a dir, que els estàndards de fabricació de béns de consum que s’aplicarien al Regne Unit serien els mateixos que a la UE. A la pràctica, Londres seguiria les normes comunitàries, però els brexiters no hi veuen cap avantatge perquè en cas de disputa el tribunal competent seria, molt probablement, el Tribunal Europeu de Justícia. I, encara més greu per als seus interessos: arran d’aquest acord amb la UE el Regne Unit no en podria signar un altre amb els EUA que respectés els estàndards nord-americans.

Tot i així, aquests elements haurien d’evitar la fricció a la frontera, és a dir, els controls sobre els béns que la creuen d’una banda a l’altra. Aquest punt preocupa molt les grans empreses del Regne Unit que treballen en cadena amb altres factories instal·lades en territori de la UE. Ahir, per exemple, la companyia Jaguar Land Rover -40.000 llocs de treball entre directes i indirectes- va advertir sobre possibles grans desinversions per la manca de claredat pel que fa al pacte comercial amb els Vint-i-set.

El pla té altres buits. Per exemple, que el Parlament britànic es reservaria el dret a implementar noves i futures regulacions comunitàries. En cas de no acceptar-les es posaria en dubte la vigència del possible vincle comercial a què s’arribés amb la UE, cosa que faria trontollar, de retruc, la no existència de la barrera física a Irlanda entre Irlanda del Nord i la República.

Ahir, en un intent de fer valer el seu pla a Europa, May va viatjar a Berlín per entrevistar-se amb Angela Merkel i arrencar-li un compromís. La cancellera es va limitar a dir que les “negociacions entren en una fase crucial”. També dins del govern britànic entre els dos bàndols en disputa. Avui pot ser un dia clau en molts sentits.