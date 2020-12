Trump accelera execucions abans de marxar de la Casa Blanca

El govern de Donald Trump està trencant moltes de les tradicions polítiques dels Estats Units, començant per la d'acceptar els resultats electorals, i ara també la d'aturar totes les execucions de presos durant el període de transició entre dues administracions. Hi ha fins a cinc execucions programades per dur-se a terme abans que Joe Biden prengui possessió el 20 de gener, segons la BBC.

El fiscal general de Trump, William Barr, diu que només estan implementant la llei, però organitzacions de drets humans creuen que el fet té a veure amb l'anunci de Biden, que diu que buscarà posar fi a la pena capital.

Les cinc execucions començaran aquesta setmana, amb un pres de 40 anys, Brandon Bernard, i un altre de 56 anys, Alfred Bourgeois, als quals s'ha programat ja el final a la presó de Terre Haute, a Indiana.

Mentrestant, el president Trump esgota totes les opcions legals per tractar de revertir els resultats electorals del 3 de novembre, que van donar la victòria a Joe Biden. Però en un nou cop a la seva estratègia, aquest dimecres la plataforma YouTube va anunciar que prohibiria tots els vídeos que parlin de frau electoral, inclosos els del mateix Donald Trump.

En un comunicat, YouTube ha considerat que "prou estats han certificat els resultats electorals per determinar el president electe" com a Joe Biden, tot i les al·legacions de frau electoral que continua denunciant Trump i alguns dels seus mitjans afins. Seguidors del president i també altres representants republicans continuen defensant sense cap prova que les eleccions van ser manipulades per afavorir Biden. La directriu de YouTube d'eliminar els vídeos que parlin de frau s'aplicarà a tots els continguts nous.