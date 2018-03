La UE respon Trump amb l'amenaça de més aranzels a la importació de productes americans

La Unió Europea (UE) es prepara per una guerra comercial amb els Estats Units. Davant l'amenaça de Donald Trump d'apujar els aranzels a les importacions europees d'acer i alumini, Brussel·les respon amb la mateixa arma. Si l'Administració nord-americana compleix l'amenaça, la UE imposarà més aranzels a productes nord-americans com el suc de taronja, l'arròs o la mantega de cacauet. També a les importacions de marques com Levy's o de les motos Harley-Davidson.

"En una guerra comercial no hi ha vencedors, només perdedors", ha advertit la comissària europea de Comerç, Cecilia Malmstrom, aquest dimecres en una roda de premsa per anunciar la resposta de la UE. Malmstrom ha demanat a Trump que s'ho repensi i ha avisat que si el govern nord-amercià compleix la seva amenaça, es posaran en perill "milers" de llocs de treball a Europa. "Cal una resposta ferma", ha dit la comissària.

Brussel·les confia encara en què Trump faci marxa enrere i no apliqui l'augment dels aranzels a l'acer. Però si ho fa, la UE ho denunciarà davant l'Organització Mundial del Comerç (OMC). "La mesura és profundament injusta", ha lamentat Cecilia Malmstrom.