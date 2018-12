Trump amenaça el Congrés perquè aprovi una partida per al mur de Mèxic

Altre cop les divisions sobre el finançament del mur a la frontera de Mèxic posen en perill l’activitat de l’administració nord-americana. Donald Trump ha tornat a amenaçar amb fer un tancament del govern si el Congrés no aprova la partida de 5.000 milions d’euros per a les polèmiques obres d’una macroinfraestructura que fins i tot troba reticències entre les files del Partit Republicà. Però el president, que va fer de la tanca una de les seves promeses estrella durant la campanya electoral -tot i que aleshores va prometre que la pagaria Mèxic-, vincula ara el mur a una qüestió de seguretat nacional: diu que és l’única via per barrar el pas a la immigració irregular i el narcotràfic. És el mantra de la Casa Blanca que dilluns Trump va tornar a recordar als seus 56 milions de seguidors de Twitter en un intent d’atiar la confrontació amb els demòcrates, a qui acusa d’obviar els perills que assoten el país. “És hora de guardar milers de milions de dòlars i aconseguir una seguretat i control més grans”, va escriure a la xarxa, a més de qüestionar que no hi hagi consens al Congrés per aprovar una partida per construir el mur en un moment, va destacar, en què l’economia i les finances nord-americanes van bé i el món està en risc.

Termini fins divendres

El Congrés i el president disposen de quatre dies per arribar a un acord i, en cas que no ho aconsegueixin, els serveis de competència federal i els funcionaris dependents de la Casa Blanca es quedaran de moment sense sou a partir de divendres. Malgrat les conseqüències, Trump ha advertit que no li tremolarà el pols per prendre aquesta mesura. Fins i tot ha dit que se sent “orgullós” de poder fer tancament de caixa si és per una qüestió “tan necessària i urgent” com el mur. Les dificultats per sortir-se amb la seva -tot i que els republicans tenen ara la Cambra dels Representants- augmentaran a partir del gener, quan els demòcrates aconsegueixin el control del Senat gràcies als resultats de les eleccions legislatives del novembre.

Les grans partides del govern ja estan aprovades fins al setembre vinent, incloses les de les agències d’intel·ligència, l’exèrcit, la sanitat o l’educació, així que els plans d’afegir la partida del mur desquadrarien els comptes federals. Stephen Miller, un assessor de Trump, va tornar a insistir dilluns que Trump està “absolutament” preparat per al tancament del govern i que la pilota és ara a la teulada del Partit Demòcrata.