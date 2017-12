Trump assegura que no hi haurà solució per als "dreamers" sense el mur amb Mèxic

El president nord-americà, Donald Trump, ha advertit aquest divendres als demòcrates que no hi haurà solució per als joves coneguts com a "dreamers" (somiadors), el fills d'immigrants beneficiaris del programa DACA, llevat que construeixi el mur a la frontera amb Mèxic.

"Als demòcrates se'ls ha dit, i ho han entès del tot, que no hi haurà DACA sense el desesperadament necessari mur a la frontera sud i la fi de l'horrible immigració en cadena i el ridícul sistema de loteria migratòria", ha afirmat Trump mitjançant seu compte de Twitter. "Hem de protegir el nostre país a qualsevol preu", ha afegit el mandatari, que es troba passant les seves vacances nadalenques al seu club privat de Mar-a-Lago, a Palm Beach (Florida).

El president va anunciar al setembre la suspensió del programa d'Acció Diferida per als Arribats a la Infància (DACA), impulsat el 2012 per l'expresident Barack Obama i que va permetre protegir de la deportació a uns 800.000 joves indocumentats que van entrar al país com de nens i que són coneguts com a "dreamers".

No obstant això, Trump va donar sis mesos al Congrés, fins el 5 de març de 2018, per trobar una solució legislativa per la situació dels joves. L'oposició demòcrata ha exigit una solució pels "dreamers", i han insistit en el seu rebuig frontal a aprovar una legislació que inclogui partides pressupostàries per a la construcció de la barrera física a la frontera amb Mèxic.

La proposta del mur ha estat una de les més controvertides de Trump, i durant la campanya electoral va assegurar que la seva construcció la pagaria Mèxic, cosa que ha portat les relacions amb el veí del sud al seu punt més tens en dècades.