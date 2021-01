Trump, atrapat demanant que li comptin més vots

A la desesperada. Donald Trump busca vots per capgirar els resultats que han donat la victòria a Joe Biden. “Només vull trobar 11.780 vots”, se sent dir al president en una trucada telefònica que va fer dissabte al secretari d’Estat de Geòrgia, Brad Raffensperger. És a dir, Trump vol que li “trobin” exactament un vot més que el nombre de paperetes pel qual va perdre allà davant de Joe Biden. La frase és una de les perles de l’àudio publicat aquest diumenge en exclusiva pel Washington Post. Una prova irrefutable de com, quan falten tres dies perquè el Congrés es reuneixi i certifiqui definitivament el resultat de les presidencials, el mandatari continua entestat en donar un cop d’estat.

La trucada va durar més d’una hora. S’hi pot sentir com Trump pressiona Raffensperger perquè capgiri els resultats. “No hi ha res de dolent en dir que, ja m’entens, que has recalculat [els vots]”, se sent que insinua el president. Però el secretari d’Estat defensa en diverses ocasions que els resultats són rigorosos [Geòrgia ha recomptat fins a tres vegades les paperetes i fins i tot ha realitzat auditories] i li assegura que els responsables de la Casa Blanca “estan equivocats”, que les seves teories de frau “no són certes”. Però Trump, de vegades excitat, insisteix que “de cap manera no ha pogut perdre Geòrgia”, i fins i tot sembla amenaçar legalment Brad Raffensperger quan li diu que, si no troba els vots, estarà cometent “un delicte”.

Teories conspiratives

Al llarg de la conversa, pràcticament un monòleg de Trump, el president repeteix diverses teories conspiratives sobre màquines de recompte manipulades, milers de vots de persones mortes, paperetes recomptades més d’un cop (en favor de Biden) o directament fetes miques. “Així que digues, Brad, què faràs? –pregunta el president a Raffensperger–. Vam guanyar les eleccions, i no és just que ens les prenguin d’aquesta manera”. Però el mateix Donald Trump es remet en diverses ocasions a “rumors”, no a fets provats que justifiquin les accions que demana. Per exemple, dels “més de 5.000” vots de difunts que Trump assegura que es van emetre, el secretari d’Estat respon que només n’han trobat dos.

El president oferirà aquest dilluns un míting a Geòrgia per donar suport als dos republicans que dimarts competeixen pels dos últims seients del Senat. Els republicans necessiten guanyar-ne almenys un per mantenir el control de la cambra alta. Tenint això al cap, Trump demana a Raffensperger que “solucioni” abans de dimarts el recompte de les presidencials. En cas contrari, “molta gent no sortirà a votar”, adverteix. Anticipa així una victòria demòcrata causada per la desconfiança en el sistema entre els votants republicans. Una desconfiança que ell mateix fa mesos que no para d’atiar.