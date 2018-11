Trump cancel·la la seva reunió amb Putin a la cimera del G-20 a causa de la crisi a Ucraïna

El president nord-americà, Donald Trump, ha cancel·lat aquest dijous la reunió que tenia previst mantenir amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, a la cimera del G-20 a l'Argentina a causa de la detenció de diversos vaixells ucraïnesos per part de Moscou al mar Negre.

"Com que els vaixells i els mariners no han estat tornats per Rússia a Ucraïna, he decidit que el millor per a totes les parts és que es cancel·li la reunió prevista a l'Argentina amb el president Vladímir Putin", ha escrit Trump a Twitter. I ha afegit: "Espero una trobada fructífera quan aquesta situació s'hagi resolt".

Based on the fact that the ships and sailors have not been returned to Ukraine from Russia, I have decided it would be best for all parties concerned to cancel my previously scheduled meeting.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de novembre de 2018

....in Argentina with President Vladimir Putin. I look forward to a meaningful Summit again as soon as this situation is resolved! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 de novembre de 2018

Trump ha difós aquest missatge a través de la xarxa social malgrat que pocs minuts abans havia declarat davant els periodistes a la Casa Blanca que "probablement" sí que es trobaria amb el seu homòleg rus a Buenos Aires. El president nord-americà va dir fins i tot que aquest era "un bon moment" per reunir-se amb Putin, tot i que va precisar que primer volia informar-se bé sobre la crisi a Ucraïna per prendre una decisió final sobre una possible reunió.

El Kremlin va anunciar dimecres que Putin i Trump es reunirien aquest dissabte a Buenos Aires per parlar de temes com la lluita contra el terrorisme i el desarmament nuclear. Fins i tot la Casa Blanca va confirmar dimarts la trobada de Trump amb el president rus, així com amb els dirigents de l'Argentina, Alemanya, la Xina, el Japó, Corea del Sud i l'Índia.