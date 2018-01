Trump cancel·la les ajudes militars i de seguretat al Pakistan

El Departament d'Estat nord-americà ha informat aquest dijous de la suspensió de les ajudes per a seguretat al Pakistan. La partida pressupostària restarà cancel·lada, ha indicat la Casa Blanca, fins que Islamabad prengui mesures efectives contra els talibans afganesos i la xarxa insurgent del clan Haqqani, que Washington considera que està desestabilitzant la regió.

El portaveu del departament d'Estat, Heather Nauert, ha dit que no podia proporcionar un valor en dòlars de l'ajuda suspesa perquè l'administració encara estava calculant el tipus d'ajudes afectades per la decisió. Ha dit però, que algunes de les ajudes encara podrien permetre's si Islamabad pren mesures decisives contra els grups islamistes.

"Avui podem confirmar que estem suspenent... l'assistència de seguretat només al Pakistan en aquest moment fins que el govern pakistanès adopti mesures decisives contra grups, inclosos els talibans afganesos i la xarxa Haqqani. Considerem que són desestabilitzadors de la regió i que també ataquen a personal dels EUA", ha indicat Nauert en una roda de premsa.

Un funcionari dels Estats Units consultat per l'agència Reuters i que va parlar a condició d'anonimat va estimar que l'ajut recentment suspès, que cobreix les cessions d'equips militars i pagaments per a operacions de contra terrorisme dirigides pels pakistanesos, ascendiria a més de 255 milions de dòlars.

A principis d'aquest any, els Estats Units ja van suspendre un altra partida de 255 milions de dòlars en el denominat finançament militar estranger, que finança les compres de maquinaria de guerra, formació i serveis militars dels EUA. Aquesta és, però, la primera gran retallada en ajuda militar a un sol país.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 1 de gener de 2018

Trump compleix les seves amenaces

El passat 2 de gener, el president dels Estats Units, Donald Trump, ja va advertir via Twitter al Pakistan que eliminaria les ajudes militars per la ineficiència d'Islamabad en la lluita contra el terrorisme. L'ambaixadora dels EUA davant les Nacions Unides, Nikki Haley, també va amenaçar amb cancel·lar una ajuda de 255 milions al Pakistan. "Hi ha raons clares per a això. El Pakistan ha jugat un doble joc durant anys", va afirmar Haley davant la premsa, "Treballen amb nosaltres al mateix temps que donen aixopluc als terroristes que ataquen les nostres tropes a l'Afganistan. Aquest joc no és acceptable per a aquesta Administració. Esperem més cooperació del Pakistan en la lluita contra el terrorisme".

It's not only Pakistan that we pay billions of dollars to for nothing, but also many other countries, and others. As an example, we pay the Palestinians HUNDRED OF MILLIONS OF DOLLARS a year and get no appreciation or respect. They don’t even want to negotiate a long overdue... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 de gener de 2018

No és la primera vegada que l'administració Trump carrega contra el Pakistan per la seva manca de cooperació i diligència en la lluita contra els insurgents. La manca de sintonia entre nord-americans i pakistanesos durant la caça al líder d'al-Qaida, Osama Bin Laden, encara durant el mandat de Barack Obama; o la decisió nord-americana de deixar d'informar dels bombardeigs amb drones a la zona, són dos exemples de la manca de confiança entre els EUA i el Pakistan.

El govern d'Islamabad va convocar el passat dimarts a l'ambaixador dels Estats Units al Pakistan després del tuit del president nord-americà Donald Trump en què acusava d'engany i mentides a les autoritats pakistaneses. Aquest mateix dijous, abans de conèixer la decisió definitiva de l'administració nord-americana, el govern del Pakistan ha assegurat que està preparat per afrontar qualsevol acció econòmica dels Estats Units. El ministre de Defensa, Khurram Dastagir, ha assegurat que no hi ha d'haver "cap dubte o por, ja que la defensa del Pakistan està en mans competents i fortes".