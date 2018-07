Trump escriu a Merkel, Pedro Sánchez i altres aliats de l'OTAN per reclamar-los més despesa militar

El president dels EUA, Donald Trump, va enviar fa unes setmanes cartes a alguns dels seus aliats de l'OTAN en què es queixava que no contribueixen amb prou fons a l'Aliança Atlàntica, segons ha informat 'The New York Times'.

Els destinataris de les cartes van ser, entre d'altres, la cancellera alemanya, Angela Merkel; el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez.

Aquestes missives s'han conegut dies abans de la cimera de l'OTAN convocada a Brussel·les per als pròxims 11 i 12 de juliol.

En les cartes, Trump constatava que després de més d'un any de queixes en públic i en privat per pressionar els països de l'OTAN perquè aportin el 2% del seu producte interior brut (PIB) a la defensa comuna, encara no contribueixen prou.

El president dels EUA afegia, sempre segons 'The New York Times', que, com a conseqüència, pot reconsiderar la presència militar nord-americana al món.

"Com vam discutir durant la seva visita a l'abril, hi ha una frustració creixent als EUA perquè alguns aliats no han fet un pas endavant com s'havia promès", va dir Trump en la seva missiva a Merkel.

"Els EUA –defensa Trump– continuen dedicant més recursos a la defensa d'Europa quan l'economia del continent (europeu), inclosa la d'Alemanya, va bé i abunden els desafiaments de seguretat. Això ja no és sostenible per a nosaltres".

A més de Merkel, Sánchez i Trudeau, van rebre la carta almenys els líders de Noruega, Bèlgica, Itàlia, Luxemburg, els Països Baixos i Portugal.

Trump s'ha queixat des que va arribar al poder que els EUA gasten massa en l'OTAN, una idea que ha traslladat als seus socis continentals de manera reiterada en trucades telefòniques i reunions bilaterals.

De fet, Trump va arribar a considerar l'OTAN una organització "obsoleta" durant la campanya presidencial, encara que una vegada a la Casa Blanca se'n va desdir.

"L'OTAN és meravellosa, però ajuda més Europa que a nosaltres, així que per què estem pagant nosaltres la gran majoria dels seus costos?", va preguntar Trump durant la recent visita de Merkel a la Casa Blanca l'abril passat.