Trump fa del debat un 'show' per als seus fanàtics, però Biden en surt il·lès

Si partim del fet que Donald Trump està per darrere de Joe Biden a les enquestes, l'actuació del president en el primer dels tres debats amb el seu rival demòcrata difícilment canviarà l'opinió de ningú que no cregués ja cegament en ell. És improbable que, simplement acontentant els seus fidels, Trump pugui seguir quatre anys més a la Casa Blanca, llevat que aconsegueixi desmobilitzar els votants de Biden. I és probable que aquesta matinada Trump hagi entusiasmat només als seus.

Insults, malnoms, atacs personals, contínues interrupcions. Donald Trump en versió per a addictes a Donald Trump. El periodista Chris Wallace, moderador del debat, l'ha cridat a l'ordre en incomptables ocasions, fins al punt que el republicà ha ironitzat dient que li semblava estar debatent amb Wallace i no amb Biden. Si la idea del mandatari era portar Biden al fang, no ho ha aconseguit. Sí, l'ex-vicepresident l'ha qualificat de "pallasso" -que per als estàndards de respecte institucional del demòcrata és fins i tot passar de la ratlla-, però el segon d'Obama ha eludit entrar en la baralla i la confusió en què es delecta seu oponent.

El que sí que ha aconseguit Trump, tot i els esforços de Wallace, és impedir la fluïdesa del debat, l'exposició d'idees, el contrast de propostes per al país. Com un nen petit que requereix contínua atenció, no ha deixat a Biden pronunciar més de dos o tres paraules consecutives sense mofar-se'n o queixar-se. El demòcrata, que ha optat pel riure com a teràpia i com a resposta a la majoria d'atacs de Trump, no ha aguantat més i li ha demanat: "Et pots callar, home?". I així durant hora i mitja de sessió, aquesta sí, ininterrompuda.

Tot i que la pregunta ha trigat gairebé quaranta minuts a arribar, Donald Trump ha hagut de fer front a les informacions sobre els seus impostos publicada diumenge per The New York Times. El president ha negat rotundament haver pagat 750 dòlars en impostos sobre la renda el 2016 i també el 2017. Segons ha assegurat, va pagar "milions de dòlars". Però no s'ha compromès, com li ha demanat el seu rival, a provar-ho fent pública la seva declaració, una promesa que porta anys ajornant. Això sí, ha deixat clara una cosa: "no vull pagar impostos", ha admès, i ha suggerit que, "si no és estúpid", un ciutadà ha de jugar amb la llei per pagar els menys possibles.

El que sens dubte serà un dels moments que generarà més polèmica durant diversos dies ha estat la negativa de Trump a condemnar el supremacisme blanc i les milícies armades que, amb cada vegada més freqüència, han intentat fer descarrilar algunes de les manifestacions per la justícia racial als Estats Units. El republicà ha atribuït la violència als carrers a grups d'extrema esquerra, però davant les reiterades peticions del moderador, que li ha posat l'exemple d'una recent concentració a Portland d'un grup armat neofeixista, Proud Boys, Donald Trump no només no els ha condemnat sinó que els ha suggerit que donessin "un pas enrere" i romanguessin "a l'espera". Un lema que el grup ha abraçat a les xarxes socials minuts després.

Preguntat pel seu compromís d'acceptar els resultats electorals, Donald Trump ha insistit en la seva idea que el creixement del vot per correu és garantia d'unes eleccions falsejades en contra seu. "Hi haurà un frau com mai s'ha vist", ha anticipat sense proves, pel que ha demanat als seus seguidors que "vagin als col·legis electorals i vigilin amb molta atenció". Joe Biden, per la seva banda, ha tractat de fer pedagogia per explicar per què és probable que els resultats definitius no es coneguin la nit electoral i ha garantit en diverses ocasions que, tot i la retòrica de Trump, si perd, l'actual president marxarà.