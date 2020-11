Trump indulta el seu exassessor Michael Flynn, processat pel Russiagate

L'endemà del tradicional indult al gall dindi per Acció de Gràcies, el president Donald Trump va atorgar un altre indult, molt menys il·lustre però no menys esperat. Des que es va confirmar la seva derrota a les eleccions, molts analistes ja havien predit que una de les coses que Trump faria abans de deixar la Casa Blanca seria atorgar el perdó presidencial al seu antic assessor de seguretat nacional Michael Flynn, condemnat per haver mentit sobre els seus vincles amb Rússia i a qui el president ja va intentar salvar amb pressions del seu fiscal general, William Barr, sobre els fiscals que portaven el cas.

Aquelles pressions, que Barr va exercir perquè els fiscals retiressin els càrrecs a Flynn, no van tenir èxit. El mateix Flynn es va declarar culpable d'haver mentit a l'FBI sobre els seus contactes amb l'ambaixador de Rússia als Estats Units durant les setmanes prèvies a la presa de possessió de Trump, el 20 de gener del 2017. Encara no s'havia dictat cap sentència, però l'indult presidencial és irrevocable. Trump l'ha anunciat aquesta matinada en un tuit.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

No per esperat el moviment ha sigut menys criticat. Els demòcrates han sortit de seguida a denunciar el moviment de Trump com a prova del seu estil presidencial "corrupte". La portaveu demòcrata a la Cambra de Representants, Nancy Pelosi, ha qualificat l'indult com "un greu acte de corrupció i un desvergonyit abús de poder".

Adam Schiff, cap demòcrata del Comitè d'Intel·ligència de la Cambra de Representants, també ha carregat contra la decisió a Twitter: "Donald Trump ha abusat repetidament del poder de perdó per recompensar els seus amics i protegir aquells que l'han encobert. Aquesta vegada perdona Michael Flynn, que va mentir per amagar els seus tractes amb els russos. No és cap sorpresa que Trump marxi com va arribar: corrupte fins al final", ha dit.

Donald Trump has repeatedly abused the pardon power to reward friends and protect those who covered up for him.



This time he pardons Michael Flynn, who lied to hide his dealings with the Russians.



It’s no surprise that Trump would go out as he came in —



Crooked to the end. — Adam Schiff (@RepAdamSchiff) November 25, 2020

De fet, s'espera que abans del 20 de gener, quan ha d'abandonar la Casa Blanca, Trump atorgui encara algun altre perdó presidencial a altres aliats amb problemes amb la justícia. Entre els condemnats dins de la trama russa investigada per Robert Mueller hi ha, per exemple, l'excap de campanya de Trump Paul Manafort, condemnat a set anys de presó per frau i blanqueig de diners.

Trump ja va commutar la pena de tres anys de presó que s'havia imposat a Roger Stone, un estret col·laborador de la seva campanya condemnat també per crims relacionats amb la investigació sobre la ingerència russa. Allò no va ser un perdó oficial, de manera que no esborrava la condemna ni els crims que se li atribuïen, però sí que va permetre a Stone no trepitjar la presó.

Les ingerències polítiques de Trump en la justícia, i del mateix president en persona, han estat reiterades durant tot el seu mandat, amb pressions a fiscals i fins i tot acomiadaments com el del fiscal Geoffrey Berman, que havia portat el cas contra el seu advocat personal Michael Cohen i que també estava investigant Rudy Giuliani.

Flynn, un general de l'exèrcit retirat, va ser un dels principals col·laboradors de Trump en la seva campanya presidencial del 2016 i va ser nomenat com el seu primer conseller de seguretat nacional, càrrec en el qual només va durar 24 dies perquè va ser acomiadat per mentir al vicepresident Mike Pence sobre la seva conversa amb l'ambaixador rus, Serguei Kisliak. Poc abans d'arribar a la Casa Blanca, Flynn li hauria consellat a l'ambaixador que Moscou no respongués a les sancions imposades per Barack Obama.

L'exassessor de Trump va acordar amb el fiscal especial de la trama russa, Robert Mueller, que es declararia culpable d'haver mentit a l'FBI sobre aquells contactes. Allò va portar Trump a tuitejar en contra seva el desembre del 2017, tot i que en general li ha mostrat sempre el seu suport: "Vaig haver d'acomiadar el general Flynn perquè va mentir al vicepresident i a l'FBI. S'ha declarat culpable d'aquelles mentides. És una vergonya perquè les seves accions durant la transició van ser legals. No hi havia res a amagar!", va dir Trump llavors.