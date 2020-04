Trump aprofita el coronavirus per posar fi al dret d'asil

Donald Trump ha trobat en el coronavirus l'excusa perfecta per posar el dret d'asil en quarantena. El tancament de la frontera amb Mèxic servit en safata per una emergència sanitària. La seva administració no només no accepta noves sol·licituds, sinó que està practicant les devolucions en calent. Sense distinció d'edat. En les dues últimes setmanes, fins a 400 menors han estat expulsats del país. Segons va avançar la web ProPublica, un total de 7.000 immigrants des que el president va suspendre el dret d'asil el 21 de març.

La retòrica de Trump conté les mateixes dosis de demagògia i racisme que el van propulsar a la Casa Blanca. Insisteix que els que intenten entrar per la frontera sud són delinqüents: "No en tots els casos, però sí en molts". Aprofitant la conjuntura, ha assegurat que "molts d'ells estan malalts". Un raonament sense cap prova per justificar la suspensió del dret d'asil amb l'excusa de protegir la salut dels seus agents fronterers. La seva falta d'empatia resumida en una frase: "Tenen problemes dels quals no en volem saber res".

Com els 120 menors que van arribar sols i que van ser enviats a Guatemala, Hondures i el Salvador, països amb els quals Estats Units ha signat recentment acords migratoris. De la resta no és clar si van ser retornats a Mèxic o a altres països. Mentrestant, els centres de detenció a la frontera, on retenen els nouvinguts, han passat de tenir 1.400 persones sota custòdia el 27 de març a tot just 300. En el cas dels menors, dels quals es fa càrrec el departament de Salut i Serveis Humans (HHS, per les sigles en anglès), dilluns passat es quantificaven 2.800 immigrants arribats abans del tancament.

Fernando García, director de la Xarxa Fronterera pels Drets Humans, ONG amb seu a El Paso, Texas, denuncia a l'ARA que "no hi ha procés legal, simplement els expulsen". El sistema migratori transformat en "la carta als reis dels antiimmigrants". García insisteix que "la Constitució dels Estats Units existeix" malgrat la pandèmia, raó per la qual considera "prioritari" que es garanteixin els drets dels immigrants, ara suspesos sine die.

El tancament no ha impedit que el coronavirus hagi entrat als centres de detenció del Servei d'Immigració i Control de Duanes (ICE, per les sigles en anglès). En un correu enviat al Congrés, reconeix 19 casos positius entre els detinguts i 71 entre els seus empleats, també entre els menors. El 2 d'abril, amb només 23 tests s'havien detectat 5 positius. El govern va anunciar que ha alliberat a 160 immigrants i n'ha localitzat 600 considerats vulnerables. Al voltant de 35.000 estan avui en instal·lacions gestionades per l'ICE. Diverses organitzacions, inclosa la de García, demanen el seu alliberament. "Com les presons, els centres de detenció són focus d'infecció", adverteix. Una denúncia que comparteix Amnistia Internacional. En un informe publicat dimarts, acusa les autoritats de no haver adoptat "mesures de protecció adequades".

A la por dels detinguts se suma l'angoixa dels milions d'irregulars que viuen al país i que no tenen cobertura mèdica. Encara que hi ha veus a l'administració que asseguren que poden demanar tractament en cas d'infecció, Fernando García adverteix que, "encara que diuen que a les clíniques no hi haurà autoritats migratòries", la por "està en el camí". Ningú ha anunciat que, com el dret d'asil, la persecució dels sensepapers s'hagi posat en quarantena.