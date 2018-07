Trump es va plantejar envair Veneçuela

El president dels Estats Units, Donald Trump, va plantejar al seu gabinet la possibilitat d'envair Veneçuela al·legant qüestions de seguretat nacional. És una revelació publicada per la cadena nord-americana CNN, a partir de fonts pròximes de l'entorn de Trump que indiquen que s'hauria produït fa alguns mesos, en presència de l'exsecretari d'Estat Rex Tillerson i l'exassessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca H.R. McMaster. La Casa Blanca ha negat aquest dijous la informació, tot i que ha admès que és una opció que continua damunt la taula com una eina més per "ajudar el poble veneçolà" a "recuperar la democràcia".

En aquest sentit, l'oficialista Assemblea Nacional Constituent (ANC) de Veneçuela ha designat aquest dijous una comissió que investigarà "els traïdors que realitzen suposades crides" perquè el país sigui envaït per forces estrangeres. El president de l'ANC, Diosdado Cabello, ha assegurat que la mesura que no es va arribar a dur a terme va estar influenciada per "persones que diuen ser veneçolanes".

El president veneçolà, Nicolás Maduro, ja hi havia respost aquest dimecres rebutjant qualsevol intervenció militar dels EUA i va demanar a l'exèrcit no "abaixar la guàrdia ni un segon" per defensar el dret del país sud-americà a viure en pau. Tot i que no han transcendit gaires detalls de la conversa, les mateixes fonts afirmen que es va valorar aquesta opció en un dels moments de més tensió entre Washington i Caracas, però que "mai va ser una opció imminent". Va ser a l'agost de l'any passat, quan Trump va dir en públic que no descartava una "opció militar" per resoldre el "molt perillós embolic" que hi havia a Veneçuela, enmig de grans protestes contra el govern que van deixar més de 120 morts. L'endemà mateix d'aquelles declaracions, Nicolás Maduro Guerra, fill del president veneçolà, va advertir Trump que hi respondria amb "fusells a Nova York" i prendria la Casa Blanca.

Des de l'arribada de Trump a la presidència nord-americana, els dos països tenen una relació cada vegada més tensa arran de les nombroses sancions contra empreses i funcionaris veneçolans que aplica el govern dels EUA.