Trump podria provocar una nova 'intifada' si reconeix Jerusalem com a capital d'Israel

El president dels Estats Units, Donald Trump, està a punt de generar una nova onada de tensió al Pròxim Orient, ja que s'està plantejant reconèixer Jerusalem com la capital d'Israel. La comunitat àrab ja ha mostrat el seu malestar i indignació davant d'aquesta possibilitat, i diverses veus adverteixen que podria generar més violència a la regió.

De fet, Hamàs ha promès ja una nova 'intifada' si els EUA reconeixen Jerusalem com a capital israeliana.

La decisió de l'administració Trump, que encara no s'ha fet efectiva, va sorgir la setmana passada en una reunió que va mantenir el president nord-americà amb diversos assessors de Seguretat Nacional, segons fonts consultades per la cadena CBS.

Aquestes mateixes fonts van explicar que el vicepresident, Mike Pence, podria fer l'anunci oficial durant la seva visita a Israel prevista per a aquest mes de desembre. L'assessor i gendre de Trump, Jared Kushner, ha confirmat que el govern està valorant la qüestió i ha afegit que comunicarà la seva decisió "en el moment correcte".

Malestar general al mon musulmà

La mesura no ha agradat gens a la comunitat musulmana que ja ha començat a mobilitzar-se per actuar en cas de que es faci efectiva, amb l'amenaça de Hamàs sobre la taula.

El president palestí, Mahmud Abás, ha contactat amb varis els líders de diversos països com Egipte, Jordània, Qatar i França per evitar que els EUA reconeguin a Jerusalem com a capital d'Israel. Abás ha advertit que aquest moviment podria comprometre el procés de pau.

El secretari general de l'Organització per a l'Alliberament de Palestina (OLP), Saeb Erekat, ha assegurat que la proposta de Trump "promourà l'anarquia internacional i el menyspreu cap a les institucions globals".

Una altra de les crítiques arriba des de la Lliga Àrab. El seu secretari general, Ahmed Abulgueit, ha assenyalat que la postura de l'administració Trump podria "encoratjar l'extremisme i la violència". A més ha advertit de les greus conseqüències que pot tenir la mesura "per a l'estabilitat del Pròxim Orient i de tot el món".

En aquest sentit, la Lliga Àrab ha convocat als seus membres el proper dimecres per tal de discutir les possibles reaccions a la mesura que plantegen els EUA.

D'altra banda el ministre d'Afers exteriors de Jordània, Ayman Safadi, ha parlat amb el seu homòleg nord-americà, Rex Tillerson, per advertir-lo que reconèixer a Jerusalem com a capital d'Israel "implicarà repercussions perilloses" per la importància que té aquesta ciutat per als palestins, els jordans i el món àrab en general, segons informa l'agència oficial jordana Petra.

Una promesa electoral difícil de complir

El reconeixement de Jerusalem com a capital d'Israel és un gest simbòlic cap al poble jueu amb el qual Trump pretén tapar l'incompliment d'una de les seves promeses electorals.

Durant la seva campanya de l'any passat el president nord-americà va assegurar que compliria amb la Llei de l'ambaixada nord-americana de Jerusalem, de l'any 1995, que promovia el canvi de l'ambaixada nord-americana des de Tel-Aviv fins a Jerusalem.

No obstant això, igual que els seus predecessors Bill Clinton, George W. Bush i Barack Obama, el president Trump es va acollir el passat 1 de juliol a l'esmena que li permet prorrogar el compliment d'aquesta llei durant 6 mesos.

Per això, i a l'espera de saber si el govern nord-americà torna a prorrogar l'aplicació de la llei quan acabi el termini de la pròrroga, el president nord-americà ha plantejat la possibilitat de reconèixer a Jerusalem com a capital per compensar el retard en l'aplicació de la normativa.

Jerusalem, una ciutat sagrada per a l'islam

La història del poble jueu ha estat lligada sempre, segons els sionistes, a la ciutat santa de Jerusalem. El pla de l'ONU per dividir Palestina, en 1947, va permetre als israelites comptar amb un territori propi a costa de reduir les possessions i l'autoritat dels palestins.

Segons la proposta de 1947 la ciutat estaria dividida en una dues zones, l'occidental per a Israel i l'oriental per a Palestina, controlades per un comandament internacional supervisat per l'ONU.

No obstant això, gairebé des del primer moment, els israelites han anat conquerint diferents parts de Jerusalem, sobretot, després de la guerra àrab-israeliana (1948) i la Guerra dels 6 dies (1967).

Durant els seus avenços, els jueus han obligat als palestins a fugir de la ciutat o a viure sota condicions de pobresa i discriminació social.

El possible reconeixement de Jerusalem com a capital d'Israel posa en perill l'autoritat dels palestins en aquesta de la ciutat. A més de la pèrdua de control a la zona, la mesura que estudia l'administració Trump té un efecte més profund, ja que Jerusalem és la tercera ciutat més important per a l'Islam després de la Meca i Medina.