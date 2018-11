Trump restringeix per decret l’asil per a immigrants indocumentats

El president nord-americà, Donald Trump, va firmar ahir un decret per denegar l’asil als immigrants que creuin il·legalment la frontera del sud. La mesura és un altre pas del seu govern per limitar la immigració -legal o il·legal- als Estats Units. I està dirigida, especialment, contra la caravana d’immigrants centreamericans que es troba a Mèxic i continua avançant cap al nord.

Trump, que va utilitzar la caravana durant la recent campanya de les eleccions legislatives per sembrar por i recollir vots, va insistir que calen noves lleis migratòries perquè els immigrants “estan inundant” el seu país. “La gent pot venir, però ho ha de fer pels punts d’entrada”, va dir a un grup de periodistes abans de viatjar a França per assistir a la celebració de l’armistici que va posar fi a la Primera Guerra Mundial.

El seu govern argumenta que el president té el poder per frenar la immigració adduint motius de seguretat. De fet, Trump va invocar la mateixa prerrogativa, poc després d’assumir la presidència, per prohibir l’entrada al país a ciutadans de diversos països de majoria musulmana. Una versió més aigualida del polèmic vet migratori que va ser declarat constitucional pel Tribunal Suprem dels EUA el juny passat.

Una restricció temporal

La limitació al dret d’asil ha entrat en vigor avui i, en principi, tindrà una durada d’un mínim de 90 dies. El govern nord-americà podria ampliar o escurçar aquest temps en funció de si arriba a un acord amb Mèxic que permeti deportar directament els immigrants que entrin il·legalment des d’aquest país.

“La contínua amenaça de migració en massa d’estrangers sense motius per a la seva admissió als Estats Units a través de la nostra frontera sud ha provocat una crisi que mina la integritat de les nostres fronteres”, indica l’ordre executiva.

Trump ha titllat d’“invasió” la caravana d’immigrants en nombroses ocasions, l’última ahir mateix. Diverses organitzacions de drets humans nord-americanes han censurat la retòrica i les mesures antiimmigració del president.

“El decret presentat avui [per ahir] és l’última tàctica de la llarga i vergonyosa campanya del president per criminalitzar i castigar persones que busquen protecció al nostre país”, va denunciar Eleanor Acer, advocada i activista del grup Human Rights First. Des d’Amnistia Internacional, la seva secretària general, Kumi Naidoo, va afirmar que la mesura “posa la vida de milers de persones en perill” i va afegir que les lleis nord-americanes diuen que qualsevol individu pot demanar asil “tant si entra per un punt d’entrada oficial com si no”. I la Unió Americana per les Llibertats Civils (ACLU) va dir que l’ordre executiva per limitar el dret d’asil és “il·legal”.

Aquesta última organització, juntament amb dos grups de drets civils més, va presentar ahir una demanda contra l’ordre executiva de Trump per limitar el dret d’asil. “Ni el president ni els membres del seu govern poden anul·lar les normes establertes per la llei nord-americana -va afirmar Omar Jadwat, director del programa d’immigració de l’ACLU-. Aquesta acció soscava l’imperi de la llei i és un gran fracàs moral, perquè busca eliminar les proteccions dels individus que s’enfronten a la persecució”. La justícia, doncs, podria bloquejar el decret.

Trump va explicar que l’objectiu de la seva nova ordre executiva és “canalitzar els immigrants als punts d’entrada perquè, si entren als EUA, ho facin de manera ordenada i controlada, en lloc d’il·legalment”. Però els activistes de drets civils diuen que això ja és el que han fet altres caravanes d’immigrants.

En general, les autoritats alliberen els sol·licitants d’asil mentre es gestionen els seus casos perquè no suposen un perill i per la falta de centres de detenció nord-americans. Trump va criticar aquesta política perquè, segons ell, només un 3% es presenten a l’audiència judicial. Però aquesta dada és falsa, ja que les dades del departament de Seguretat Nacional mostren que ho fan més d’un 60% de sol·licitants.

“Trump vol crear el caos a la frontera”

Creu que el decret és legal?

Contradiu la lletra de la legislació d’asil i, per tant, hauria de ser considerat nul. El Congrés va reconèixer als estrangers el dret a demanar asil independentment de com hagin entrat al país. I el govern no té autoritat per anul·lar aquest dret.

Els tribunals o el Congrés poden tombar-lo?

Sí, i crec que els tribunals l’invalidaran ben aviat. A més, el Congrés hauria d’investigar per què el govern està vulnerant clarament la llei.

Aleshores, què busca Trump amb el decret?

Intenta crear una imatge de caos. Vol provocar por i divisió per interessos polítics interns, i això no té res a veure amb els refugiats de la caravana. El decret arriba després que Trump hagi enviat tropes a la frontera amb Mèxic i que hagi dit (i retirat) que poden disparar contra els refugiats que agafin una pedra. El departament de Seguretat Interior aixeca tanques als punts d’entrada i estan fent exercicis paramilitars i antiavalots. Tot plegat és absurd i extremadament perillós.