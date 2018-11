Trump retira les credencials al periodista que s’hi va enfrontar

La Casa Blanca va retirar ahir les credencials al periodista de la televisió CNN, Jim Acosta, que es va enfrontar amb el president nord-americà, Donald Trump, durant la roda de premsa que va fer per valorar els resultats de les eleccions de mig mandat. Quan Acosta li va fer una pregunta sobre la caravana d’immigrants que intenta arribar al país des de Mèxic, Trump va reaccionar amb virulència: “Francament, crec que hauríeu de deixar-me dirigir el país”. Els dos homes es van submergir en un estira-i-arronsa que va acabar amb Trump insultant el periodista. “Deixa el micròfon... Et diré una cosa: la CNN hauria d’avergonyir-se que hi treballis. Ets un maleducat, una persona terrible”, va dir el mandatari.

La portaveu de la Casa Blanca, Sarah Sanders, va explicar en un tuit que havien pres la inusual decisió de suspendre les credencials a Acosta per “posar les seves mans” sobre la treballadora que li va intentar agafar el micròfon quan Trump li va dir que el seu torn s’havia acabat. “El president espera i rep de bon grat preguntes dures -va afirmar Sanders-, però no tolerarem aquesta conducta”.

Els periodistes fan pinya

Tant la CNN com els companys de professió d’Acosta i l’Associació de Periodistes de la Casa Blanca van censurar Trump i la seva decisió de retirar-li l’accés a la Casa Blanca per fer la seva feina. “La concessió de credencials periodístiques no es pot utilitzar com una eina per castigar un periodista amb qui té una mala relació”, va dir el comunicat de l’associació periodística. A més, alguns periodistes van criticar que la portaveu de la Casa Blanca utilitzés un vídeo manipulat de la web Infowars -coneguda per distribuir teories conspiratives- del moment tens entre el periodista i Trump.