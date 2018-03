Trump es reunirà amb Kim Jong-un

El líder de Corea del Nord, Kim Jong-un, ha convidat el president dels Estats Units, Donald Trump, a reunir-s'hi, a través de la delegació diplomàtica de Corea del Sud que s'ha trobat amb ell a Pyongyang aquesta setmana, arran dels contactes establerts pels Jocs Olímpics d'Hivern. Trump ha acceptat la invitació, i ha assegurat que el líder nord-coreà s'ha compromès a la desnuclearització, qüestió que era la seva condició per al diàleg, i en un tuit ha confirmat que "s'està planificant una runió".

Kim Jong Un talked about denuclearization with the South Korean Representatives, not just a freeze. Also, no missile testing by North Korea during this period of time. Great progress being made but sanctions will remain until an agreement is reached. Meeting being planned!