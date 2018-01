Trump suavitza el seu discurs proteccionista davant les elits

Donald Trump va fer malabarismes ahir per intentar reconciliar el seu nacionalisme econòmic amb una economia globalitzada davant de les elits polítiques i econòmiques reunides aquests dies a Davos, Suïssa. El president nord-americà va tornar a repetir que l’eslògan “Amèrica primer” -que resumeix la seva agenda econòmica- no vol dir una “Amèrica en solitari”. “Quan els Estats Units creixen, el món també ho fa”, va dir, i va subratllar que la prosperitat al seu país ha creat “innombrables llocs de treball” arreu del planeta.

Tant ell com els membres del seu govern que l’acompanyaven van argumentar que les seves polítiques econòmiques no són proteccionistes i que la defensa d’interessos nacionals és coherent amb un sistema econòmic mundial. I ho van fer només dos dies després que Trump firmés un decret per imposar aranzels a la importació de plaques solars i rentadores. En el seu discurs, l’actual inquilí de la Casa Blanca va assegurar que els Estats Units mantenen el seu suport a un comerç global, amb mercats oberts i lliures, però va insistir que ha de ser “just” i “recíproc”.

Trump, que mai havia sigut invitat a Davos com a empresari, ha sigut el primer president que ha assistit a la cimera econòmica des de fa 18 anys. La seva audiència, empresaris i líders mundials -defensors del globalisme econòmic que fa un any estaven preocupats per les seves promeses electorals de polítiques proteccionistes-, es va mostrar satisfeta pel seu missatge més moderat i va aplaudir les grans retallades d’impostos i regulacions per a les empreses que ha fet el seu govern. “Els EUA estan oberts als negocis”, va declarar, i va afegir que mai ha sigut tan “bon moment” per invertir en el seu país com ara.

Bonança econòmica

Trump va presumir de l’actual bonança econòmica als EUA. La borsa, va dir, continua batent rècords i la confiança dels empresaris i els consumidors està en els índexs més alts de les últimes dècades. A més, va assegurar que, després d’anys d’estancament, la primera potència econòmica torna a experimentar un “fort” creixement -tot i així, el PIB d’aquest any, amb un 2,3%, està per sota del 3% que va prometre i és semblant al del 2014 i el 2015-. Això sí, millora el PIB de l’1,6% del 2016. Tampoc la creació de llocs de treball, uns 2,4 milions, ha sigut millor que la dels últims anys del govern del seu antecessor, Barack Obama. El president nord-americà, però, va explicar que està convençut que la reforma fiscal aprovada pel seu partit a finals de l’any passat impulsarà encara més l’economia nord-americana.

El parlament de Trump va arribar dos dies després que la cancellera d’Alemanya, Angela Merkel, fes una crítica velada al seu lideratge i a l’augment de “populismes” i “d’egoismes nacionals”. “Avui, 100 anys després de la catàstrofe de la Gran Guerra, ens hem de preguntar si vam aprendre la lliçó de la història de veritat. I tot sembla indicar que no. L’única resposta és la cooperació i el multilateralisme”, va advertir Merkel en el seu discurs a Davos, després de rebutjar les receptes econòmiques proteccionistes. Altres líders europeus com el president francès, Emmanuel Macron, i el primer ministre italià van fer declaracions semblants.

Trump, per la seva banda, va garantir que el seu país segueix compromès amb la comunitat internacional. I va posar d’exemples la seva lluita contra el grup jihadista Estat Islàmic i les sancions contra Corea del Nord pel seu programa nuclear.

Trump va tenir una bona acollida, tot i que en el torn de preguntes va rebre una esbroncada del públic pel seu enèsim atac als mitjans de comunicació. “Quan em vaig convertir en polític em vaig adonar de com pot arribar a ser de fastigosa, odiosa, mesquina i falsa la premsa”, va dir.

Immigració i Russiagate

Trump, de fet, va utilitzar les paraules fake news per qualificar l’última revelació del diari New York Times sobre el cas Russiagate. Segons el rotatiu, el president hauria volgut acomiadar el fiscal especial que investiga la possible col·lusió de la seva campanya amb Moscou, Robert Mueller. Però no ho va fer perquè l’advocat de la Casa Blanca va amenaçar de dimitir.

La visita del president nord-americà a Davos també va coincidir amb la publicació d’alguns detalls del seu pla per reformar el sistema d’immigració del país i solucionar la situació dels joves indocumentats que van arribar al país quan eren menors, els anomenats dreamers. Trump, que presentarà la seva proposta dilluns, ofereix la regularització i, fins i tot, un procés per obtenir la ciutadania, a 1,8 milions de joves sense papers a canvi de 25.000 milions de dòlars per a la construcció d’un mur a la frontera amb Mèxic i a restriccions migratòries com l’eliminació del programa de loteria de visats.