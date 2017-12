Trump tanca l’aixeta a l’ONU després del vot sobre Jerusalem

El govern dels Estats Units va anunciar ahir una retallada de 285 milions de dòlars (240 milions d’euros) en el pressupost nord-americà per a les Nacions Unides en el període 2018-2019. La decisió arriba després que el 21 de desembre -tot i les advertències de Trump i la seva ambaixadora davant l’ONU, Nikki Haley- 128 països adoptessin una resolució en contra del reconeixement de Jerusalem com a capital d’Israel. El text va rebre el vot negatiu dels Estats Units, Israel, Guatemala, Hondures i cinc països més. Trenta-cinc estats van abstenir-se.

La resposta dels EUA no s’ha fet esperar. Malgrat que en el comunicat de la seva missió davant l’ONU no es vincula la retallada a la votació de divendres passat, sembla prou evident que Trump ha volgut fer efectives les amenaces que va proferir abans de l’Assemblea General: “Agafen centenars de milions de dòlars i fins i tot milers de milions de dòlars i després voten en contra nostre. Doncs bé, vigilarem aquests vots. Deixem que votin en contra nostre. Estalviarem molt. No ens importa”.

En la mateixa línia es va expressar llavors l’ambaixadora Nikki Haley, que va recordar que els Estats Units són, “de bon tros, el principal contribuent de l’ONU”. “Sempre se’ns demana que fem més i donem més, així que quan prenem una decisió, seguint la voluntat del poble nord-americà, sobre on situem la nostra ambaixada, no esperem que aquells a qui hem ajudat ens ataquin”, va assegurar. El dia de Nadal, tot anunciant la retallada, Haley va destacar en el seu comunicat que els EUA no deixaran “que ningú s’aprofiti més de la generositat del poble nord-americà” i va afegir que la “ineficiència i la despesa excessiva” de l’ONU és prou coneguda.

Un gran contribuïdor

Segons la Carta de les Nacions Unides, els Estats Units són responsables del 22% del pressupost operatiu anual de la institució -al voltant d’uns 1.200 milions de dòlars aquest any (1.012 milions d’euros)- i del 28,5% del cost de les operacions de manteniment de la pau, estimat en 6.800 milions de dòlars (5.732 milions d’euros).

Fins a 10 països imitaran els EUA, segons Israel

La ministra israeliana d’Exteriors, Tzipi Hotovely, va anunciar el dia de Nadal que fins a deu països estaven disposats a reconèixer Jerusalem com a capital d’Israel i a traslladar-hi la seva ambaixada, tot i que no va especificar quins. El mateix dia 25, Guatemala va seguir l’estela marcada per Donald Trump respecte a la capitalitat jueva de la Ciutat Santa. Ho va anunciar a Facebook el president guatemalenc, Jimmy Morales, després d’una conversa amb el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu. Segons el diari Haaretz, la diplomàcia israeliana espera que el següent país a reconèixer Jerusalem com a capital del país sigui Hondures.