Trump visitarà Jerusalem per ajudar un Netanyahu qüestionat

Finalment una bona notícia per a Benjamin Netanyahu. Assetjat per casos de corrupció i exassessors disposats a testificar en contra seva, el primer ministre israelià va poder trobar consol als Estats Units. Donald Trump li va donar ahir l’escalf que li faltava a casa i va esmentar la possibilitat d’una visita a Jerusalem per oficialitzar el controvertit trasllat de l’ambaixada nord-americana, que trenca l’statu quo respectat durant set dècades per la comunitat internacional.

“Estem pensant si hi vaig. Si puc, hi aniré”, va afirmar el president nord-americà, que no va especificar si hi aniria el 14 de maig per a l’obertura de la delegació a la Ciutat Santa o bé més endavant. En tot cas, el gest de Trump és un baló d’oxigen per a Netanyahu, qüestionat al seu país, i suposa la rúbrica definitiva de la consolidació de les relacions bilaterals, després dels desacords amb Barack Obama. Els dos dirigents van tornar a demostrar sintonia a la porta de la Casa Blanca, on els Trump es van desfer en atencions i afecte amb el matrimoni Netanyahu.

Netanyahu i Trump comparteixen problemes, a diferents nivells i per raons diverses, amb la justícia, i ara per ara es necessiten mútuament. El desembre passat, quan Trump va anunciar que la diplomàcia nord-americana es traslladaria de Tel Aviv a Jerusalem, va oferir al primer ministre un regal que, tot i que els Estats Units tenien pensat, mai cap president s’havia atrevit a concretar. Netanyahu va tornar a agrair ahir el gest, qualificant-lo d’“històric”, fins al punt que va dir que el poble jueu el “recordarà durant anys i anys”. Acontentar els israelians també pot aportar beneficis a Trump, que no pot ni vol prescindir dels fons dels poderosos lobis jueus nord-americans. Precisament, l’objectiu del viatge de Netanyahu no és sinó fer una conferència a l’AIPAC, el Comitè Americà Israelià d’Afers Públics, on també participarà el vicepresident nord-americà, Mike Pence, així com alguns congressistes del Partit Demòcrata, una formació cada cop menys entusiasta amb el dirigent israelià.

Obviant que la decisió de reconèixer Jerusalem com a capital d’Israel suposa traspassar una línia vermella per a Palestina i els països àrabs i el trencament del consens internacional, Trump va responsabilitzar els palestins de la inestabilitat a la regió. “Si els palestins no tornen a la taula de negociació no hi haurà pau”, va dir davant un satisfet Netanyahu, que assentia somrient al seu costat. Segons el president nord-americà, d’altres països també planegen traslladar la legació a Jerusalem. L’únic que ho ha anunciat fins ara és Guatemala, que inaugurarà la seu dos dies després que Washington.

Tots contra els iranians

L’Iran és la gran bèstia negra dels dos líders. Trump i Netanyahu també estan d’acord a rellegir i esmenar l’acord nuclear que el 2015 les potències nuclears van signar amb Teheran per aturar l’ús de l’energia nuclear amb finalitats militars. Netanyahu va ser clar i directe assegurant que “frenar l’Iran” era el “repte comú” dels dos països. “Si hagués de dir quin és el desafiament més gran al Pròxim Orient per als nostres països i els nostres veïns àrabs, el resumiria en una paraula: l’Iran”, va indicar. Trump ha amenaçat unes quantes vegades de retirar-se de l’acord, mentre que Israel ha acusat el règim dels aiatol·làs de buscar una presència militar permanent a Síria, on les forces aliades de l’Iran donen suport al president sirià Baixar al-Assad.

Netanyahu té en aquest viatge als Estats Units una oportunitat per amagar els problemes que l’esperen a la tornada, i que alguns analistes assenyalen que poden ser el principi de la fi del primer ministre. Nir Hefetz, un exassessor de Comunicació, va acceptar ahir ser testimoni de la fiscalia per declarar contra Netanyahu en un dels casos que l’esquitxen per corrupció. I ja en són tres. Segons el digital Ynet, s’espera que Hefetz incrimini Netanyahu en el cas que l’acusa d’acceptar regals il·lícits valorats en 300.000 dòlars, i en el que investiga si Shaul Elovitch, propietari de l’empresa de telecomunicacions israeliana Bezeq i l’agència de notícies Walla, va rebre suborns a canvi de donar una cobertura positiva de la família del primer ministre.

Casos oberts

Divendres passat Netanyahu i la seva dona, Sara, van ser interrogats per aquest últim cas. En un interrogatori de cinc hores, el primer ministre va defensar la seva innocència i va agrair la confiança de “milions de ciutadans israelians”. De fet, els votants de Netanyahu n’assumeixen la culpabilitat però, amb tot, volen que continuï al capdavant del govern. Si aconsegueix arribar al setembre com a primer ministre, batrà el rècord de dirigent més longeu a Israel. Alguns analistes, però, el donen per amortitzat, i més després que la policia hagi recomanat a la fiscalia la imputació del primer ministre. Fa una dècada, quan Netanyahu era cap de l’oposició, va instar el llavors primer ministre Ehud Olmert a dimitir en una situació semblant.