Tsipras posa a prova el seu suport i supera una qüestió de confiança

El primer ministre de Grècia, Alexis Tsipras, va aconseguir ahir superar una qüestió de confiança al Parlament grec -des del país hel·lè asseguraven que si no la presentava ell hauria plantejat una moció de censura l’oposició- després que el seu govern en coalició amb els nacionalistes es trenqués el cap de setmana passat arran de desavinences sobre l’acord assolit amb la veïna Macedònia sobre el reconeixement del nom del país.

Tot i haver perdut la majoria parlamentària, la votació va acabar amb 151 vots a favor del govern liderat per Tsipras, dels 300 que té en total la cambra grega: 145 van ser dels membres del partit, i els sis restants, de diputats d’altres grups que havien sigut expulsats dels seus partits. En els dos últims dies de debat i discursos intensos, el mateix líder del partit esquerrà Syriza havia defensat l’acord entre Atenes i Skopje com una mesura estabilitzadora de la regió, i també havia recalcat la necessitat de completar el mandat per impulsar l’agenda social després de la sortida dels programes d’ajuda financera.

Una prova de força

La maniobra de Tsipras, però, no deixa de ser un test: trencada la coalició, el primer ministre va voler posar a prova els suports que tindrà per seguir governant fins a les pròximes eleccions, programades per a l’octubre del 2019, i especialment per saber quina és l’atmosfera de cara a aprovar l’acord amb Macedònia, que s’haurà de votar en els propers dies o setmanes.

“El govern demana un vot de confiança per continuar els seus esforços. Volem una reducció de la desocupació més gran, [volem] augmentar el salari mínim, completar la reforma de la Constitució. Aquesta és la feina que tenim al davant”, va declarar Tsipras després de la victòria. Des de l’oposició, però, van tornar a ser crítics i el van acusar de “viure en un conte de fades”.