La UE debat a contrarellotge per salvar l’operació Sofia

La UE va posar en marxa el 2015 un operatiu militar que patrulla pel Mediterrani per interceptar pasteres conegut com a operació Sofia, amb el nom d’una nena de Somàlia que va néixer l’estiu del 2015 a les aigües mediterrànies. Espanya és qui lidera les gestions de l’operació. Però el mandat acordat pels Vint-i-vuit per continuar amb aquestes operacions expira aquest cap de setmana, i fa dos dies que els ambaixadors de la UE intenten trobar la manera de donar-hi continuïtat però surten de les reunions sense acord. Avui es tornen a reunir amb l’objectiu de desencallar la situació.

L’operació Sofia acabava formalment el 31 de desembre del 2019, però la majoria d’estats de la UE estaven d’acord en donar-li continuïtat. Ara bé, la pròrroga fins a finals d’aquest març ja es va aconseguir a desgrat de la Itàlia de Matteo Salvini, que l’estiu passat es va negar a deixar que els vaixells militars desembarquin als seus ports. Aquesta setmana els ambaixadors tenen sobre la taula diferents opcions, entre les quals també s’inclou la d’abandonar del tot l’operació com demana Itàlia. Tot i això, hi ha estats com Espanya i Alemanya que volen que continuï i pressionen per no donar per morta l’operació abans de les eleccions europees.

Segons avançava ahir Reuters, una de les opcions discutides entre els diplomàtics és una nova pròrroga de sis mesos, però que només continuaria a través de patrulles aèries reforçades i no navals, com fins ara. L’esborrany citat per Reuters assegura que l’operació Sofia incrementarà els entrenaments dels guàrdies de la costa de Líbia com demana Roma. Fonts diplomàtiques asseguren que encara hi ha totes les opcions sobre la taula, però es mostren optimistes amb la possibilitat d’arribar a un acord abans de divendres.