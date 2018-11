La UE descarta demanar un visat als britànics després del Brexit

La Unió Europea ha decidit aquest dimarts que no demanarà als britànics un visat per viatjar als països comunitaris després del Brexit, en visites de fins a 90 dies, com s'havia especulat, ni tan sols en cas que la sortida del club comunitari es faci sense acord.

Ara bé, l'executiu europeu ha condicionat això a la reciprocitat, és a dir, que el Regne Unit tampoc no demani visat als ciutadans comunitaris que hi vulguin viatjar "sota el principi de reciprocitat de vises", ha explicat la Comissió en un comunicat.

Frans Timmermans, el vicepresident de la Comissió Europea, reunida aquest dimarts a Estrasburg, ha explicat també que segueixen les "intenses negociacions" entre Londres i Brussel·les per arribar a un acord sobre el Brexit, però tot i així la UE s'està preparant també per un possible escenari de sortida sense acord.

"Hem discutit tot un seguit de temes relatius a la planificació del no acord. Ho hem de fer de totes maneres. Estem treballant molt durament per arribar a un acord i hem de deixar clar que aquesta és la nostra opció preferent. Però ens hem de preparar per a totes les opcions", ha afirmat.