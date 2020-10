La UE s'encalla en la cruïlla entre Erdogan i Lukaixenko

Hores d'estira-i-arronsa poc fructíferes per esgarrapar adverbis temporals i circumstancials més contundents. Així es podria resumir una descafeïnada cimera europea que aquest divendres a la matinada encara continuava a Brussel·les, amb molts plats en un menú encapçalat per Turquia i Bielorússia, però poques decisions. Sí, el llenguatge contra el govern d'Ankara s'ha endurit, però no ha estat suficient per aconseguir que els Vint-i-set caps d'estat i de govern dels països de la Unió Europea sancionin el règim d'Aleksandr Lukaixenko a Bielorússia. L'escull, un bloqueig en forma de cruïlla pels continus desafiaments de Turquia amb les perforacions en aigües xipriotes. D'una banda, hi ha consens per sancionar Lukaixenko. Però, de l'altra, el govern de Xipre no ho permetrà fins a aconseguir una duresa semblant contra Recep Tayyip Erdogan.

Sobre aquesta disjuntiva ha transcorregut una jornada de negociacions en què els líders europeus han fet i refet un esborrany de conclusions i durant la qual Xipre ha pressionat per endurir el to contra Turquia. El govern d'Erdogan continua perforant en aigües del Mediterrani en un territori tradicionalment en disputa entre Grècia, Xipre i Turquia a la recerca de gas. Unes operacions que es van intensificar a l'estiu i davant les quals Atenes va optar per mobilitzar l'exèrcit. Els governs d'Atenes i de Nicòsia exigeixen una contundència que països com França i Alemanya no volen. Per això, en un moment de recés de la cimera el president del Consell Europeu, Charles Michel, s'ha reunit amb aquestes quatre veus per intentar acostar posicions. Espanya, segons fonts diplomàtiques, se situa al mateix bloc que París i Berlín en aquest debat.

Turquia és habitualment una pedra a la sabata de la política exterior europea, pel poder de negociació que atorga tenir la clau de la porta d'entrada de milers de persones refugiades provinents de Síria, una carta que ja va fer servir al març per demanar més fons europeus i ajuda en la guerra d'aquest país. Erdogan fa temps que desafia l'immobilisme de la Unió Europea i els Vint-i-set van fent equilibris.

Resoldre aquest bloqueig és una condició indispensable per poder avançar en la posada en marxa de sancions contra el règim d'Aleksandr Lukaixenko a Bielorússia, un conflicte davant el qual la UE s'ha mostrat contundent en la retòrica però que no ha aconseguit convertir en fets malgrat acollir la líder opositora Svetlana Tikhanóvskaia. La unanimitat a l'hora de decidir qüestions tan significatives en termes geopolítics com aquestes dues continua hipotecant la capacitat de reacció de la Unió.



I, tot plegat, en una cimera descafeïnada, a l'ombra de l'últim capítol del serial del Brexit després que Brussel·les hagi decidit activar la via legal contra Londres, però també amb el permanent fantasma de Putin ara que el líder opositor rus Aleksei Navalni hagi denunciat des d'Alemanya que no té cap dubte que va ser el president del seu país qui va ordenar enverinar-lo. Però, sobretot, a remolc de les dificultats per fer avançar els tràmits necessaris per obrir l'aixeta de les ajudes europees antipandèmia, ara per ara tancada per l'oposició de Polònia i d'Hongria a lligar-les al compliment de l'estat de dret. Els Vint-i-set van acordar dimecres començar a negociar aquest aspecte amb el Parlament Europeu, sobre la base d'una proposta alemanya de mecanisme de control que no convenç els Països Baixos, ni tampoc l'Eurocambra, perquè és massa tou.

Els Vint-i-set han de polir totes aquestes arestes punxegudes i el calendari no juga a favor seu en gairebé cap cas.