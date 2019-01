La UE fa evident la divisió entre els estats per la crisi a Veneçuela

La resposta de la Unió Europea sobre l'actual situació a Veneçuela després de l'autoproclamació de Juan Guaidó com a president interí és una de les proves de les dificultats d'anar tots a l'una que suposa que vint-i-vuit estats sobirans intentin compartir (i cedir) polítiques i competències. Ho ha reconegut el mateix portaveu de la Comissió, Margaritis Schinas, aquest dilluns després que durant aquest cap de setmana la UE hagi mantingut dues posicions diferents en termes de contundència sobre la possibilitat de reconèixer Guaidó com a interlocutor legítim.

"Voldria recordar que el president Juncker va proposar que en certes qüestions es puguin prendre decisions per majoria qualificada i no per unanimitat. Ara veieu per què", ha etzibat Schinas.

La portaveu de l'alta representant, Federica Mogherini, s'ha trobat amb dificultats a l'hora de respondre per què el comunicat conjunt de la UE no fa referència als "vuit dies de termini" que sí que han insistit en remarcar Espanya, França, el Regne Unit, Alemanya i també Portugal. Les grans potències de la UE es van aliar aquest cap de setmana per mostrar una posició més dura respecte a Veneçuela i pressionar Maduro. Tot i això, Mogherini havia d'aconseguir emetre una posició que fes el pes a tots els estats membres i això va complicar les coses.

Per això, el comunicat de la UE, això sí, més dur que l'anterior, diu "uns pocs dies", sense concretar els vuits i, de fet, no menciona explícitament Juan Guaidó, sinó que parla de reconèixer un "líder legítim" d'acord amb el previst a la Constitució de Veneçuela.

Tot i això, la portaveu de Mogherini ha insistit en dir que "no veia cap incompatibilitat" entre el comunicat de la UE i les declaracions de les grans potències espanyoles. El cert és, però, que països com Itàlia i Àustria es mostraven contraris a la contundència i celeritat que exigien Espanya, França, el Regne Unit i Alemanya.

Els ministres d'Exteriors de la UE es reuneixen aquest dijous a Bucarest (Romania) per abordar la qüestió, i serà allà on pugui haver-hi qualsevol nou pronunciament.