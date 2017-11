La UE prepara sancions per a la Veneçuela de Maduro

La Unió Europea té a punt el paquet de sancions per a Veneçuela per castigar la repressió del govern de Maduro. Entre les mesures acordades per Brussel·les i que votaran els ministres d'Exteriors dilluns hi figuren l'embargament d'armes i la possibilitat d'imposar restriccions selectives contra els responsables de l'executiu. De moment, els ambaixadors dels Vint-i-vuit han donat el vistiplau per unanimitat, han confirmat a Efe fonts comunitàries.



En concret, les sancions proposades consisteixen en un embargament d'armes i en un veto a les exportacions d'equips que puguin ser utilitzats "per a la repressió interna" o per "vigilar" les comunicacions electròniques. A més, s'obre la via perquè des de Brussel·les s'elabori una 'llista negra' amb el nom dels càrrecs que es consideri que són responsables de la situació al país, als quals prohibirà viatjar a territori comunitari i congelarà els béns que puguin tenir a la Unió . Aquestes sancions seran graduals, selectives, flexibles i reversibles, han recalcat les fonts, que han insistit que no estan concebudes per afectar la població veneçolana sinó només els responsables de la repressió.

Un país, dues assemblees L'objectiu és impulsar un procés creïble i significatiu que pugui conduir a una solució pacífica negociada a la crisi institucional veneçolana, arran de la constitució de la chavista Assemblea Constituent, un congrés paral·lel a l'oficial que domina la coalició opositora.

Al Consell de Ministres de dilluns es preveu que la UE torni a oferir la disposició de la Unió per donar suport a una negociació creïble al país, que impliqui tots els actors rellevants de cara a aconseguir solucions per als múltiples desafiaments a què s'enfronta Veneçuela.