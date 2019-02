La UE aposta per prorrogar el Brexit però May ho rebutja

Ja feia temps que guanyava pes l'escenari d'una pròrroga del Brexit vist el bloqueig a la Cambra dels Comuns per tirar endavant el text acordat entre Theresa May i els líders de la UE a finals del 2017. Així ho han reconegut aquest dilluns els màxims representants de la Unió Europea, Jean-Claude Juncker i Donald Tusk, a la cimera que se celebra a Egipte amb els membres de la Lliga Àrab. El president del Consell Europeu, Tusk, ha assegurat que prorrogar més enllà del 29 de març la data de sortida del Regne Unit de la UE, és una "opció racional" i el president de la Comissió, Juncker, ha admès que en les últimes converses ha ofert aquesta possibilitat a May, però també ha apuntat que és la mateixa 'premier' britànica la que vol evitar aquest escenari.

Theresa May ha mantingut a Egipte diverses reunions bilaterals amb líders europeus, aquest matí per exemple, amb la cancellera alemanya, Angela Merkel. En aquestes reunions ja s'hauria insinuat per la banda europea la necessitat de prorrogar la data límit del Brexit. Però, com recordava aquest migdia una portaveu de la Comissió, ha de ser el Regne Unit qui sol·liciti aquesta extensió, perquè és el Regne Unit qui decideix quan ha de marxar de la UE. Per tant, fins que May no faci aquest pas, el Brexit continua fixat per al 29 de març.

Però el pessimisme ja va començar a fer-se més explícit la setmana passada per la boca de Juncker i aquest dilluns ha estat Tusk qui ho ha fet evident. Per al president del Consell Europeu "està clar" que May "no té prou suport" i que el més "racional" seria començar a plantejar una extensió. "És proporcional el poc temps que va quedant amb les possibilitats d'aconseguir un acord", ha dit Tusk, que ha situat la situació davant de dos extrems: o el Brexit caòtic o la pròrroga. Tusk es va reunir amb May diumenge en una trobada on van parlar d'aquesta possibilitat, ha assegurat el dirigent europeu apuntant que també s'havien discutit les "conseqüències jurídiques de l'extensió".

La clau la té doncs Theresa May que és qui encara veu possible una sortida acordada el dia 29 de març com han explicat els seus interlocutors europeus. Per a la UE, el més desitjable seria una pròrroga breu, abans de les eleccions europees que permetessin a May estudiar un acord amb els laboristes de Jeremy Corbyn i tenir així una majoria a la Cambra dels Comuns que ratifiqués l'acord. De fet, el mateix Corbyn ha confirmat que després de les reunions que ha mantingut a Brussel·les i Madrid els últims dies, la seva opció d'acord és "realista" i "es podria negociar".



Quina és l'opció de Corbyn? Doncs un Regne Unit que no surti de la Unió Duanera, una ppció que esl conservadors rebutgen de ple però que solucionaria el problema de la frontera física amb Irlanda del Nord i que permetria no tocar l'acord de retirada, que suposaria obrir la caixa dels trons.