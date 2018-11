La Unió Europea firma l'acord del Brexit

Els 27 futurs integrants de la Unió Europea ja han signat l'acord de retirada del Regne Unit. Com que s'ha arribat a Brussel·les amb tots els temes polèmics tancats (com a mínim per ara) el president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha notificat a través de Twitter que els Vint-i-set, com s'esperava, han ratificat els dos textos, el de l'acord de retirada i la declaració política de la relació futura. Les reunions han anat de pressa. En menys d'una hora els Vint-i-set s'han assegut a la taula i han ratificat l'acord.

Un cop superat l'escull de Gibraltar arriba una nova cursa d'obstacles, i la UE i el Regne Unit en són conscients. Els diferents caps d'estat i responsables de la UE han anat desfilant entrant al Consell Europeu, on aquest diumenge s'ha segellat el primer tràmit polític cap al divorci entre el Regne Unit i la UE. Han defensat l'acord que hi ha sobre la taula. El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha assegurat que és "el millor acord possible" i ha recalcat que la UE "no canviarà la seva posició fonamental". S'ha mostrat també confiat que el Parlament Europeu no suposarà cap obstacle en el tràmit d'aprovació a principis de 2019.

EU27 has endorsed the Withdrawal Agreement and Political Declaration on the future EU-UK relations. — Donald Tusk (@eucopresident) November 25, 2018

Els ulls posats en Londres

Després d'aquest diumenge, comença un procés de diversos tràmits, però el més incert és el que ha de passar per Londres. El Parlament britànic ha de votar l'acord i aquí rauen els dubtes perquè no estan clars els suports. D'aquí ve l'avís dels líders europeus. "Aquest és un pas necessari per construir la futura relació de confiança entre la UE i el Regne Unit i ara toca que tothom assumeixi les seves responsabilitats", ha dit el que fins ara ha sigut la cara europea visible per a les negociacions, Michel Barnier.

A Brussel·les, el pròxim tràmit passa pel Parlament Europeu. El seu president, Antonio Tajani, ha anunciat que aquest desembre es votarà una resolució sobre el Brexit i que després, entre gener i febrer, s'aprovarà l'acord que avui els Vint-i-vuit ratifiquen. "Vull ser optimista, per al Parlament Europeu és important defensar aquest acord, és bo per a tots. Al Parlament hi ha una majoria a favor de l'acord", ha defensat.

Un moment "tràgic"

Macron crida a la "refundació" d'Europa

Els representants de les institucions han destacat també el moment agredolç que suposa la data d'aquest diumenge. D'una banda, Juncker ha assegurat que és un moment "tràgic" perquè marxa un membre tan important de la UE com és el Regne Unit. I al mateix temps que celebren haver arribat a un acord tan difícil com el d'aquest diumenge tots han volgut recalcar que es tracta d'un moment greu.

. @JunckerEU #EUCO #Article50 #Brexit “ #UK leaving the #EU is a tragic moment. Not a moment to celebrate. But we have negotiated the best deal possible. I am in favour of this deal.” pic.twitter.com/ipbgQbR4ZH — Mina Andreeva (@Mina_Andreeva) November 25, 2018

I en la línia del camí que està emprenent com a home fort a la UE, el president de França, Emmanuel Macron, ha assegurat que el Brexit és una de les proves que "Europa necessita una refundació". Segons Macron, l'acord és positiu, però ha reclamat "solemnitat i dignitat" davant un moment que ha qualificat de "greu".

Sánchez arriba a la cimera sense fer declaracions



El president espanyol, Pedro Sánchez, és un dels grans protagonistes de la cimera d'aquest diumenge i, de moment, ha entrat a la trobada sense aturar-se davant dels micròfons i les càmeres. Fins ahir, la cimera depenia de la seva posició, però finalment a menys de 24 hores de la trobada Sánchez va decidir acceptar la paraula de May i desbloquejar el Brexit. Però justament sobre Gibraltar, l'únic líder que hi ha volgut entrar ha sigut la presidenta de Lituània, Dalia Grybauskaité, que ha mig fet broma sobre les garanties assolides per Espanya. "Normalment puc fer broma, trucs: prometem prometre. Normalment fem el que prometem, tard o d'hora", ha assegurat.