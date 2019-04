Ucraïna escull entre el continuisme i un actor còmic per governar el país

Els col·legis electorals han obert aquest diumenge a Ucraïna per la segona volta dels comicis presidencials, en què l'actor còmic Volodímir Zelenski és el gran favorit davant l'actual president del país, Petró Poroixenko. Gairebé 31 milions d'ucraïnesos estan cridats a les urnes, i més de 2.300 observadors internacionals de 17 països supervisaran el desenvolupament de les presidencials.

Zelenski, que no té cap experiència política però es va fer popular per interpretar en una sèrie de ficció el paper d’un mestre que es converteix en cap d’estat, es va consagrar com a guanyador de la primera volta electoral el passat 31 de març amb el 30,24% dels vots, gairebé el doble dels que va obtenir l'actual cap d'estat (un 15,95%).

Els últims sondejos indiquen que Zelenski tornarà a guanyar la segona volta. En concret, el còmic podria obtenir entre un 60% i un 70% dels vots, mentre que Poroixenko guanyaria entre el 25% i el 30%. Amb tot, les enquestes també indicaven que hi ha un 20% de votants indecisos. "Hauria d'haver-hi un miracle perquè el panorama canviés" a favor de l'actual president, opina el conegut politòleg Vladímir Fesenko.

Una gran part dels votants de Zelenski li donen suport no pas perquè valorin el seu programa electoral, sinó perquè volen fer fora del poder l'actual president.

L'actual president, Petró Poroixenko, ha votat acompanyat de la seva dona.

Els ucraïnesos van a les urnes tan sols dos dies després de l'acte final de campanya: un surrealista debat entre els dos candidats a l'estadi olímpic de Kíev. Més de 20.000 persones van assistir-hi. Va ser un duel mediàtic ple d'acusacions creuades en què Poroixenko va acusar Zelenski d'incompetent i feble davant l'"estat agressor" rus. Per la seva banda, l'actor còmic va insistir en la "incapacitat" de l'actual mandatari per acabar amb la corrupció i amb la guerra a l'est del país.

La popularitat de Poroixenko ha caigut durant el seu mandat, durant el qual ha acostat Ucraïna a Europa però no ha aconseguit erradicar la xacra de la corrupció ni millorar substancialment la malmesa economia del país.