Veneçuela declara 'persona non grata' l'ambaixador espanyol a Caracas

El g overn veneçolà ha declarat avui ' persona non grata' l'ambaixador espanyol a Caracas, Jesús Silva Fernández , per les " contínues agressions i recurrents actes d'ingerència en els assumptes interns del país per part del g overn espanyol".



"El govern b olivarià de Veneçuela ha decidit declarar ' persona non g rata' l'ambaixador del Regne d'Espanya , Jesús Silva Fernández " , diu el comunicat, publicat pel canceller veneçolà Jorge Arreaza.

El ministre espanyol d'Afers Estrangers, Alfonso Dastis, ja li ha contestat que el govern espanyol "respondrà de manera proporcionada i recíproca" al moviment veneçolà.

Tot i que en casos com aquest qui és declarat 'persona non grata' ha d'abandonar el país, el comunicat emès aquest dijous per Caracas no ordena expressament l'expulsió de l'ambaixador Silva ni fixa terminis en aquest sentit.

Caracas va expressar "el seu categòric rebuig" a unes declaracions que Rajoy va fer aquest dimecres en què el president espanyol qualificava com a "molt merescudes" les sancions aprovades aquesta setmana per la Unió Europea (UE) contra set alts funcionaris veneçolans.



Rajoy va considerar "sensat i raonable" que Espanya lideri l'acció política de la UE davant la situació a Veneçuela, perquè, va dir, "és la seva obligació, i algú ha d'ajudar" els veneçolans davant "les brutals decisions i la forma d'entendre la democràcia del senyor Maduro".



El govern veneçolà va criticar aquestes "mesures restrictives", i va dir que són contràries "als més elementals principis del dret internacional". A més, va acusar Rajoy d'haver-se compromès davant dels Estats Units a liderar els "atacs a la sobirania i la independència del poble veneçolà amb els seus socis europeus, a canvi d'inconfessables beneficis polítics i econòmics per a profit particular d'una part de la cúpula que governa Espanya".