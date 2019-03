Vuit anys després del desastre de Fukushima, 50.000 persones encara no han tornat a casa

Fa 8 anys, l'onze de març de 2011, un terratrèmol va provocar la pitjor catàstrofe ecològica que ha viscut el Japó, amb el col·lapse de la central nuclear de Fukushima. Aquest dilluns el país commemora el desastre amb masses fronts oberts. Un és el dels desplaçats. Encara avui, aproximadament 50.000 persones segueixen lluny de casa seva, i es resisteixen a tornar-hi per por.

El govern nipó mira d'aparentar normalitat, però molts dels antics residents de Fukushima i dels voltants no se n'acaben de fiar. L'any 2017, les autoritats japoneses van eliminar les ajudes econòmiques als desplaçats voluntaris. El Japó és un país amb un greu problema demogràfic: són massa i tenen poc espai. En aquest sentit, Tòquio buscava pressionar els desplaçats perquè tornin al seu territori i així aprofitar millor l'espai disponible al país.

Però no ho estan aconseguint del tot: dels 340.000 desplaçats a causa de la catàstrofe, 52.000 segueixen sense tornar a casa seva, perquè les mesures aplicades pel govern no generen confiança. En comptes de netejar la regió i esperar que el nivell de contaminació disminueixi, han apujat el límit legal de radiació fins a 20 mil·lisieverts a l’any (el màxim establert per a treballadors de centrals nuclears, que equival a fer-se 200 radiografies a l'any) per poder declarar la zona com a "descontaminada".

Segons les dades recollides a principis d'aquest mes de març, molts dels desplaçats no estan disposats a tornar, especialment la gent jove, malgrat que el govern faci esforços reconstruint les infraestructures de la zona.

Un radiòmetre mostra els nivells de radiació de Fukushima al març de 2019

D'altra banda, molts desplaçats s'han muntat una nova vida a la ciutat que els ha acollit. A Soma, una nucli urbà del Japó, molts dels damnificats s'han fet una nova vida des que el tsunami es va endur per davant les seves cases. En aquesta ciutat, el govern va posar a disposició dels desplaçats cases d'emergència per garantir el seu dret a disposar d'una vivenda.

El terratrèmol ha aconseguit que el paisatge urbà del Japó canviï. Un habitant de Soma, Tadano, explica al mitjà de comunicació Nikkei que "aquesta ciutat [Soma] no hauria existit sense el terratrèmol". La ciutat ha estat poblada per persones de diferents orígens. Ningú es coneixia, "però ara som tots família", diu Tadano.

El govern local de Soma va posar les cases temporals en venda. Es venen per una mitjana de 42.200 dòlars, però els residents les poden comprar per menys de 34.000 si s'acullen a subvencions governamentals. Les estan venent totes, i per tant sembla que els barris de "desplaçats" es convertiran en una nova realitat a la ciutat.

L'onze de març del 2011, un divendres, un terratrèmol de 9 graus en l'escala de Richter va sacsejar la costa nord-est del Japó, i va desencadenar un tsunami que va matar prop de 16.000 persones. El nombre de morts augmenta fins a 22.000 si hi comptem les víctimes indirectes del desastre, com els japonesos que haurien mort pel deteriorament de la seva salut mentre vivien als refugis, segons la premsa local. La xifra pot seguir augmentant pels japonesos que desenvolupin malalties degut a les conseqüències de la radiació.