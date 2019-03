May ofereix el seu cap als parlamentaris 'tories' a canvi de l'aprovació del seu pla de divorci amb la Unió Europea

Theresa May ha afirmat aquesta tarda de dimecres, en una reunió que està tenint lloc en aquests moments al Palau de Westminster amb els membres del seu grup parlamentari: "No continuaré en el càrrec per a la propera fase de la negociació". Ho indiquen fonts de l'Agència Reuters, que citen el diputat James Cartlidge, present a la trobada. May es doblegaria així a les pressions d'una bona part dels seus diputats, que els últims dies li han exigit que abandoni Downing Street.

L'esperança de la 'premier' és que d'aquesta manera pugui convèncer els 'brexiters més durs –entre d'altres, Boris Johnson, que aquest dimarts feia aquesta explícita demanda– perquè donin suport al seu pla de divorci amb la UE. Amb tot, el sacrifici ritual a què, en principi, s'ha sotmès encara no li garanteix la llum verda del Parlament perquè els nord-irlandesos del DUP de moment no han donat el vistiplau al pla pactat amb la Unió.

Amb tot, May no ha posat una data concreta per a la seva marxa. Però tot fa pensar que podria dimitir immediatament abans de l'estiu, i un cop completat el procés legislatiu de convertir l'acord de retirada en llei, perquè a la tornada de les vacances, a finals de setembre o primers d'octubre, hi hagués un nou primer ministre conservador, que podria ser coronat en el congrés anual de la formació.

L'oficina de la primera ministra ha difós un comunicat amb un extracte de les paraules que May ha dit als seus col·legues. "Sé que algunes persones estan preocupades perquè, si voten a favor de l’acord de sortida, m'ho prendria com un mandat per continuar en la segona fase [del procés del Brexit] sense el debat que necessitem. No ho faré: he escoltat el que heu estat dient. Però necessitem aconseguir [aprovar] el pacte i fer realitat el Brexit. Demano a tothom d’aquesta sala que doni suport a l’acord perquè puguem completar el nostre deure històric: complir la decisió del poble britànic i deixar la Unió Europea amb una sortida suau i ordenada".

D'altra banda, el president de la Cambra del Comuns, John Bercow, ha triat aquest dimecres a la tarda vuit mocions de les setze presentades pels diferents diputats per formar part dels ' vots indicatius' que podrien marcar, finalment, el rumb definitiu del Brexit, si la cambra arriba a alguna conclusió majoritària.

La tria feta per Bercow abraça pràcticament totes les possibilitats en discussió, des de sortir de la Unió Europea (UE) el pròxim 12 d'abril, sense cap acord –moció presentada pel diputat conservador John Baron–, fins a l'alternativa de la revocació de l'article 50, i per tant la cancel·lació de tot el procés del Brexit, que ha tirat endavant el Partit Nacional Escocès (SNP).

A més, Bercow ha triat mocions molt tècniques, que suposen des de la integració en una unió duanera fins a l'adopció del model noruec, que forma part del mercat únic a través de l'Espai Econòmic Europeu, i incloent-hi també la integració en una unió duanera. Significativament, l''speaker' ha escollit per sotmetre a votació la moció presentada per la laborista Margaret Beckett, segons la qual qualsevol acord a què arribés hipotèticament la cambra hauria de ser sotmès a un nou referèndum.

El més paradoxal de tot el procés que està tenint lloc en aquests moments a la Cambra dels Comuns és que, a la pràctica, el que votaran els diputats a partir de les 19.00 h, hora local, es refereix a la futura relació amb la UE, recollida en la declaració política, però no pas a l'acord de sortida establert el 25 de novembre passat.

Poc abans de començar els debats sobre les diferents alternatives, el govern May ha utilitzat un estratagema burocràtic i encara ha intentat aturar el procés amb una moció confirmatòria que, una vegada més, ha perdut la primera ministra, Theresa May, encara amb més diferència que aquest dilluns passat, quan el Parlament va prendre el control del Brexit.

El nou desafiament de Bercow

El president de la Cambra dels Comuns posa més bastons a les rodes a Theresa May

Després d'anunciar les mocions que ha triat, John Bercow ha tornat a posar en dubte la legitimitat del govern de tornar a presentar a una tercera votació el pla de sortida de la UE de May. Per permetre-ho, ha de contenir "canvis substancials", ha dit. I ha assegurat que ha donat instruccions als funcionaris de la cambra perquè bloquegin qualsevol intent del govern de recórrer aquesta decisió.

Les paraules de Bercow constitueixen un nou i inesperat ensurt per a la primera ministra, que redueix dràsticament les possibilitats que Downing Street ho torni a intentar aquesta setmana. Bercow sembla disposat a donar la màxima predominança al Parlament per sobre del govern, en una decisió no exempta de polèmica.