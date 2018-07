La Xina allibera Liu Xia, vídua del premi Nobel de la pau Liu Xiaobo

Liu Xia, vídua del dissident i premi Nobel de la pau Liu Xiabo, ha abandonat la Xina amb destinació a Berlín, després d'haver estat més de set anys sota arrest domiciliari. El govern xinès ha permès la sortida de Liu Xia quan falten tres dies perquè es compleixi el primer aniversari de la mort del seu marit. El dissident xinès va morir d'un càncer hepàtic complint una condemna d'onze anys per publicar un manifest, la Carta 08, en què demanava reformes democràtiques a la Xina.

Liu Xia s'ha desplaçat en un vol de Finnair cap a Berlín, segons ha confirmat el seu germà Liu Hui a les xarxes socials. Aparentment Liu viatja sola. La família i els amics havien denunciat que patia greus problemes de salut a causa de la seva profunda depressió i ara esperen que pugui rebre tractament.

La sortida de Liu Xia es produeix mentre el primer ministre xinès, Li Keqiang, està de visita oficial a Alemanya i ahir dilluns es va entrevistar amb la cancellera Angela Merkel. La vídua de Liu Xiaobo havia desaparegut literalment des de la mort del seu marit. El govern xinès adduïa motius de salut i la necessitat de respectar la seva pèrdua per no facilitar informació sobre el seu estat.

Al principi la va traslladar al sud de la Xina i després va permetre que tornés al seu apartament de Pequín, però la mantenia aïllada. Des del funeral del seu marit, on se la va veure visiblement desmillorada, no s'havien vist imatges seves.

Liu Xia estava sota arrest domiciliari des que el seu marit va rebre el premi Nobel de la pau el 2010, malgrat que no hi havia cap càrrec concret contra ella ni se l’havia jutjat. L'aïllament al qual l’ha sotmès el govern xinès, sense poder sortir de casa, amb accés limitat a internet i amb visites i trucades molt restringides, ha deteriorat seriosament la seva salut. Al maig les autoritats xineses van prohibir que una delegació de cinc diplomàtics s'entrevistessin amb ella per comprovar les seves condicions de vida. En el seu llit de mort el premi Nobel de la pau va demanar al govern xinès que se'ls permetés sortir del país, per morir en llibertat i que la seva dona pogués viure en un país lliure.

Liu Xia, de 57 anys, és una poeta reconeguda i havia desenvolupat una activa vida artística fins a la condemna del seu marit. Malgrat no tenir cap problema amb la justícia, el seu vincle amb Liu Xiabo l'ha condemnat a una vida d'ostracisme. Organitzacions internacionals pro drets humans, les Nacions Unides i la Unió Europea havien demanat reiteradament a la Xina que permetés la seva sortida del país.