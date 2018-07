La Xina amenaça de prohibir el partit independentista de Hong Kong

Hong Kong ha iniciat aquest dimarts un procés sense precedents en la seva curta història de dues dècades després de la descolonització britànica amb l'amenaça de prohibir el Partit Nacional que promou la secessió respecte de la Xina.

El moviment contra el Partit Nacional de Hong Kong arriba en un moment en què les autoritats han augmentat la pressió sobre joves activistes en favor de la democràcia, alguns dels quals han sigut empresonats i denuncien que qualsevol de les seves accions a favor de la independència és vist com un desafiament pels governants del Partit Comunista.

L'Oficina de Seguretat va escriure una carta al fundador del Partit Nacional, Andy Chan, instant-lo a argumentar "per escrit" les raons per les quals no s'hauria de prohibir la formació. El secretari de Seguretat, John Lee, ha assegurat que la carta no invalida el fet que l'excolònia respecti la llibertat d'associació, tot i que ha admès que s'hi poden introduir "restriccions".

Hong Kong es regeix sota el principi d'"un país, dos sistemes", que li permet tenir un alt grau d'autonomia i llibertats inaudits a la Xina continental, com ara la llibertat d'expressió i la de reunió. Amb tot, la Xina no ha oblidat que el moviment Occupy Central del 2014 va bloquejar durant tres mesos el districte financer de la ciutat.

Lee no ha donat detalls sobre l'eventual prohibició però ha citat l'ordenança de societats de Hong Kong, segons la qual un grup pot ser proscrit "per la seguretat nacional o la seguretat pública, l'ordre públic o la protecció de la drets i llibertats dels altres".

Fundat el 2016, el Partit Nacional és un dels pocs grups que obertament promouen la independència de Hong Kong. Chan ha explicat a Reuters que abans de respondre la requisitòria institucional consultarà els advocats, però ha avançat que no renuncia a les seves idees. "Mai no pararé en la recerca de la llibertat, els drets humans, la igualtat i la dignitat", explica el coordinador de l'organització, de 27 anys, que anteriorment ja va veure com prohibien la seva candidatura a participar en el consell legislatiu de la ciutat.

La majoria dels 7,3 milions de ciutadans no donen suport a la independència. Pequín ha reprimit repetidament el moviment, temerós que la sublevació s'encomani a la Xina continental. En una visita recent, el president xinès, Xi Jinping, va advertir que qualsevol intent de posar en perill la sobirania de Pequín sobre el territori seria considerat com el traspàs d'una "línia vermella".