La justícia de Hong Kong allibera els tres activistes de la Revolució dels Paraigües

Era la tardor del 2014 quan el moviment dels paraigües, una manifestació a favor de la democràcia a Hong Kong, va fer sortir al carrer milers de ciutadans. Principalment, joves. Després d'enfrontaments amb la policia, durant 79 dies milers de manifestants van bloquejar les principals carreteres de la ciutat. L'objectiu de la crida era clar: exigir a Pequín el sufragi universal en les eleccions d'aquest territori semi autònom.

Entre aquests joves, hi havia Joshua Wong, Nathan Law i Alex Chow, rostres visibles d'aquesta revolució i a qui el Tribunal d'Apel·lació va condemnar a entre sis i vuit mesos de presó acusats de participar en una reunió il·legal. Tots tres van irrompre en el pati de la seu del govern el setembre del 2014 per protestar pel pla electoral de Pequín, que buscava restringir les eleccions. Aquest dimarts, però, el Tribunal Superior de Hong Kong, la institució judicial més important de la ciutat, ha revocat les penes de presó i els ha alliberat. Tot i que el tribunal ha advertit els joves que no cometin futurs actes de protesta, la decisió és una victòria sorprenent per al moviment d'oposició de la ciutat. Malgrat això, els tres activistes s'han mostrat pessimistes. Wong –que es va convertir en la icona del moviment– i els seus companys han reiterat que es podrà castigar futurs manifestants de manera injusta per desobediència civil, fins i tot per cometre actes en defensa dels drets i les llibertats de la regió. "No és el moment de celebrar... és una guerra a llarg termini", ha dit Joshua Wong. "Potser hi haurà més i més activistes empresonats per aquesta sentència tan dura. Hem d'insistir a la població que continuï lluitant per la democràcia", ha afegit el jove activista.

Un cas polèmic

El cas ja va generar controvèrsia perquè, en un primer moment, un magistrat va imposar sentències indulgents als tres joves, però el secretari de justícia va sol·licitar una revisió i va augmentar la condemna a una pena d'entre sis i vuit mesos de presó. Els tres nois, de 21, 24 i 27 anys, ja havien passat uns dos mesos d'engarjolament quan van ser alliberats sota fiança. La decisió del tribunal ha estat presa de manera unànime per cinc jutges, que han manifestat que "han anul·lat les sentències de presó", però han afegit que Hong Kong és una societat que es regeix per la llei i que "futurs criminals que es vegin relacionats amb les manifestacions il·legals que impliquin violència" seran jutjats seguint les directrius més estrictes.

En un comunicat, la directora d'Amnistia Internacional a Hong Kong, Mabel Au, ha celebrat que el tribunal hagi "corregit una injustícia", però que tots els processos judicials motivats políticament que tinguin com a objectiu silenciar "aquells que promouen la democràcia haurien de ser aturats". Al marge de Wong, Law i Chow, hi ha desenes de joves activistes que també han estat empresonats o que podrien tenir sentències de presó per haver-se manifestat a favor dels drets humans. Hi ha qui veu aquestes actuacions com un intent organitzat per part de les autoritats de minimitzar l'impuls del moviment i, per tant, de minimitzar la democràcia.